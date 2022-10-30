Боец из Кургана захватил у националистов ВСУ огнеметы и шведские ракеты

31 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганец рассказал, какие трофеи захватил у националистов ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец рассказал, какие трофеи добывал в ходе боев с украинскими националистами в Донбассе. Среди них шведско-британские ракеты, снайперские винтовки и огнеметы «Шмель». Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU. «Когда накрывали группировки националистов ВСУ, то брали в качестве трофеев у них шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, а также огнеметы „Шмель“ и снайперские винтовки. В хорошем бою всегда много трофеев получается забрать. Но наше оружие конечно не хуже, ничем не уступает. Просто мы делаем свою работу — разоружаем противника», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО рассказал о постоянных потерях украинской артиллерии в Донбассе. До этого боец сообщал о том, что ВСУ испытывают проблемы с боекомплектами и беспилотниками. Также сообщалось о том, что боец из Кургана посоветовал не уничтожать дроны, делать маленькие окопы и брать в бой леденцы. Кроме того, он рассказал о том, как брал в плен украинских националистов. О начале специальной военной операции на Украине объявили 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

Курганский боец рассказал, какие трофеи добывал в ходе боев с украинскими националистами в Донбассе. Среди них шведско-британские ракеты, снайперские винтовки и огнеметы «Шмель». Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU. «Когда накрывали группировки националистов ВСУ, то брали в качестве трофеев у них шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, а также огнеметы „Шмель“ и снайперские винтовки. В хорошем бою всегда много трофеев получается забрать. Но наше оружие конечно не хуже, ничем не уступает. Просто мы делаем свою работу — разоружаем противника», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО рассказал о постоянных потерях украинской артиллерии в Донбассе. До этого боец сообщал о том, что ВСУ испытывают проблемы с боекомплектами и беспилотниками. Также сообщалось о том, что боец из Кургана посоветовал не уничтожать дроны, делать маленькие окопы и брать в бой леденцы. Кроме того, он рассказал о том, как брал в плен украинских националистов. О начале специальной военной операции на Украине объявили 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима.