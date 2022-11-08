08 ноября 2022

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Видео

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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото:

На трассе Тюмень-Омск насмерть сбили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Под Тюменью на 21-м километре автодороги Тюмень-Омск автомобилем Volkswagen Polo был насмерть сбит пешеход. По словам водителя, человек внезапно появился посреди дороги, там, где нет пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло недалеко от поселка Боровский. В настоящий момент личность погибшего не установлена. На вид мужчине около 60 лет.

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На трассе Тюмень-Омск насмерть сбили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Под Тюменью на 21-м километре автодороги Тюмень-Омск автомобилем Volkswagen Polo был насмерть сбит пешеход. По словам водителя, человек внезапно появился посреди дороги, там, где нет пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе. ДТП произошло недалеко от поселка Боровский. В настоящий момент личность погибшего не установлена. На вид мужчине около 60 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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