Пешеход переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Тюмень-Омск насмерть сбили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Под Тюменью на 21-м километре автодороги Тюмень-Омск автомобилем Volkswagen Polo был насмерть сбит пешеход. По словам водителя, человек внезапно появился посреди дороги, там, где нет пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло недалеко от поселка Боровский. В настоящий момент личность погибшего не установлена. На вид мужчине около 60 лет.