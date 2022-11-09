Херсонский минздрав заявил еще о двух пострадавших в ДТП с участием Стремоусова

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
В ДТП со Стремоусовым значатся еще два пострадавших, заявили в Минздраве Фото:
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

В результате ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.

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Чем известен Кирилл Стремоусов

«Как сообщалось ранее, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб. Еще два участника ДТП пострадали», — сказано в telegram-канале минздрава.

ДТП с участием трех машин произошло на пересечении трасс М-14 и Р-47. Предположительно, виновником ДТП является водитель грузовика, который потерял управление авто. Водитель Стремоусова не смог избежать столкновения с грузовиком.

Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал смерть Стремоусова — утратой для всей России, передает телеканал 360. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал замглавы Херсона смелым и отважным человеком и патриотом России. Стремоусову было 45 лет.

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В результате ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области. «Как сообщалось ранее, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб. Еще два участника ДТП пострадали», — сказано в telegram-канале минздрава. ДТП с участием трех машин произошло на пересечении трасс М-14 и Р-47. Предположительно, виновником ДТП является водитель грузовика, который потерял управление авто. Водитель Стремоусова не смог избежать столкновения с грузовиком. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал смерть Стремоусова — утратой для всей России, передает телеканал 360. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал замглавы Херсона смелым и отважным человеком и патриотом России. Стремоусову было 45 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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