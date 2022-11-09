Херсонский минздрав заявил еще о двух пострадавших в ДТП с участием Стремоусова 09 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 + В ДТП со Стремоусовым значатся еще два пострадавших, заявили в Минздраве Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП В результате ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области. Новость по теме Чем известен Кирилл Стремоусов «Как сообщалось ранее, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб. Еще два участника ДТП пострадали», — сказано в telegram-канале минздрава. ДТП с участием трех машин произошло на пересечении трасс М-14 и Р-47. Предположительно, виновником ДТП является водитель грузовика, который потерял управление авто. Водитель Стремоусова не смог избежать столкновения с грузовиком. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал смерть Стремоусова — утратой для всей России, передает телеканал 360. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал замглавы Херсона смелым и отважным человеком и патриотом России. Стремоусову было 45 лет. В результате ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области. «Как сообщалось ранее, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл погиб. Еще два участника ДТП пострадали», — сказано в telegram-канале минздрава. ДТП с участием трех машин произошло на пересечении трасс М-14 и Р-47. Предположительно, виновником ДТП является водитель грузовика, который потерял управление авто. Водитель Стремоусова не смог избежать столкновения с грузовиком. Сегодня, 9 ноября, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал смерть Стремоусова — утратой для всей России, передает телеканал 360. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал замглавы Херсона смелым и отважным человеком и патриотом России. Стремоусову было 45 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям