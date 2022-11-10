В Березовском родственники мобилизованных получат привилегии в больницах

В Березовском родственники мобилизованных смогут посещать врачей без очереди

10 ноября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Родственники мобилизованных смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию без длинных очередей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) члены семьи мобилизованных смогут проходить обследование в городской больнице вне очереди. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов в своем telegram-канале. «В целях оказания поддержки членам семей мобилизованных граждан в березовской Центральной городской больнице организовано приоритетное прохождение вне очереди», — сообщил Писцов. Дело касается как профилактических осмотров, так и диспансеризации. По словам Писцова, чтобы пройти вне очереди, родственникам мобилизованных необходимо предоставить документ в центральную городскую больницу Березовского. Члены семьи должны принести в кабинет №706 справку из военкомата, которая подтвердит, что мужчину в их семье мобилизовали. 20 октября правительство Свердловской области объявило о единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан. Согласно постановлению, каждая семья получит по 20 тысяч рублей и 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти выплаты касаются и тех, у кого в семье есть дети-студенты в возрасте от 18 до 23 лет. За выплатами свердловчане могут обратиться в городские отделы соцполитики. Также среди мер поддержки со стороны свердловских властей числятся: обеспечение горячим питанием школьников, полное социальное обеспечение студентов колледжей и техникумов, помощь пожилым и больным родственникам мобилизованных. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, она была завершена 28 октября. Всего планировалось призвать на военную службу 300 тысяч резервистов со всей России. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек.

В Березовском (Свердловская область) члены семьи мобилизованных смогут проходить обследование в городской больнице вне очереди. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов в своем telegram-канале. «В целях оказания поддержки членам семей мобилизованных граждан в березовской Центральной городской больнице организовано приоритетное прохождение вне очереди», — сообщил Писцов. Дело касается как профилактических осмотров, так и диспансеризации. По словам Писцова, чтобы пройти вне очереди, родственникам мобилизованных необходимо предоставить документ в центральную городскую больницу Березовского. Члены семьи должны принести в кабинет №706 справку из военкомата, которая подтвердит, что мужчину в их семье мобилизовали. 20 октября правительство Свердловской области объявило о единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан. Согласно постановлению, каждая семья получит по 20 тысяч рублей и 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти выплаты касаются и тех, у кого в семье есть дети-студенты в возрасте от 18 до 23 лет. За выплатами свердловчане могут обратиться в городские отделы соцполитики. Также среди мер поддержки со стороны свердловских властей числятся: обеспечение горячим питанием школьников, полное социальное обеспечение студентов колледжей и техникумов, помощь пожилым и больным родственникам мобилизованных. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, она была завершена 28 октября. Всего планировалось призвать на военную службу 300 тысяч резервистов со всей России. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек.