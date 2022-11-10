Арестован владелец сгоревшего клуба в Костроме

10 ноября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме арестован в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. «Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления. Предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — прим. ред.), Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее Мирзоев заявлял, что не имеет отношения к деятельности фирмы «Империя», которая организовывала работу заведения. Он утверждал, что сдавал все помещения в аренду. 5 ноября в клубе «Полигон» произошел пожар. Его причиной стало использование пиротехники. Подозреваемый в совершении выстрела из охотничьей ракетницы в клубе был задержан по горячим следам в этот же день. Он арестован и пробудет под стражей до 5 января 2023 года. Арестована также и директор фирмы, организовывавшей работу сгоревшего кафе, сообщает RT.