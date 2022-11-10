Арестован владелец сгоревшего клуба в Костроме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Владелец клуба «Полигон» арестован на 2 месяца Фото:
новость из сюжета
В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме арестован в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления. Предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — прим. ред.), Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее Мирзоев заявлял, что не имеет отношения к деятельности фирмы «Империя», которая организовывала работу заведения. Он утверждал, что сдавал все помещения в аренду.

Новость по теме
Пожар в ночном клубе в Костроме: главное к этому часу

5 ноября в клубе «Полигон» произошел пожар. Его причиной стало использование пиротехники. Подозреваемый в совершении выстрела из охотничьей ракетницы в клубе был задержан по горячим следам в этот же день. Он арестован и пробудет под стражей до 5 января 2023 года. Арестована также и директор фирмы, организовывавшей работу сгоревшего кафе, сообщает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Владелец сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме арестован в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. «Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления. Предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — прим. ред.), Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее Мирзоев заявлял, что не имеет отношения к деятельности фирмы «Империя», которая организовывала работу заведения. Он утверждал, что сдавал все помещения в аренду. 5 ноября в клубе «Полигон» произошел пожар. Его причиной стало использование пиротехники. Подозреваемый в совершении выстрела из охотничьей ракетницы в клубе был задержан по горячим следам в этот же день. Он арестован и пробудет под стражей до 5 января 2023 года. Арестована также и директор фирмы, организовывавшей работу сгоревшего кафе, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...