Полковник Матвийчук: взятие Павловки открыло 4 направления для продвижения России

Взятие Павловки открыло для России возможность продвижение сразу по четырем направлениям: Харьковскому, Краматорскому, Криворожскому и Херсонскому. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Павловка имеет три направления. Первое — это Харьковское, посередине идет Краматорское и дальше Криворожское через Николаевку. И внизу — это Херсонское южное направление. Мы в центре наступаем. Мы не остановились. Наступательная операция продолжается. Взятие Павловки позволяет нам выполнять задачи из центра, уничтожать противника в Донецком оборонительном районе для освобождения ДНР», — сказал Анатолий Матвийчук.
Военный эксперт объяснил, что происходит на Харьковском и Херсонском направлении. «В Харькове идет позиционная оборона с накапливанием резервов, создается группировка. На Херсонском направлении — вынужденное отступление с точки зрения сохранения паритета и недопущения затопления этого региона. Потому что там назрела экологическая катастрофа», — отметил бывший офицер спецназа.
Ранее из Херсона, где была наиболее тяжелая ситуация, было эвакуировано население и выведены войска сил РФ во избежание жертв среди людей. На других направлениях спецоперации российские войска возобновили дальнейшее продвижение вперед. Заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления Вооруженных сил РФ.
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Взятие Павловки открыло для России возможность продвижение сразу по четырем направлениям: Харьковскому, Краматорскому, Криворожскому и Херсонскому. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Павловка имеет три направления. Первое — это Харьковское, посередине идет Краматорское и дальше Криворожское через Николаевку. И внизу — это Херсонское южное направление. Мы в центре наступаем. Мы не остановились. Наступательная операция продолжается. Взятие Павловки позволяет нам выполнять задачи из центра, уничтожать противника в Донецком оборонительном районе для освобождения ДНР», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт объяснил, что происходит на Харьковском и Херсонском направлении. «В Харькове идет позиционная оборона с накапливанием резервов, создается группировка. На Херсонском направлении — вынужденное отступление с точки зрения сохранения паритета и недопущения затопления этого региона. Потому что там назрела экологическая катастрофа», — отметил бывший офицер спецназа. Ранее из Херсона, где была наиболее тяжелая ситуация, было эвакуировано население и выведены войска сил РФ во избежание жертв среди людей. На других направлениях спецоперации российские войска возобновили дальнейшее продвижение вперед. Заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления Вооруженных сил РФ.