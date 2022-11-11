Полковник Матвийчук: взятие Павловки открыло 4 направления для продвижения России

11 ноября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Российские войска накапливают силы на Харьковском направлении, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Павловки открыло для России возможность продвижение сразу по четырем направлениям: Харьковскому, Краматорскому, Криворожскому и Херсонскому. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Павловка имеет три направления. Первое — это Харьковское, посередине идет Краматорское и дальше Криворожское через Николаевку. И внизу — это Херсонское южное направление. Мы в центре наступаем. Мы не остановились. Наступательная операция продолжается. Взятие Павловки позволяет нам выполнять задачи из центра, уничтожать противника в Донецком оборонительном районе для освобождения ДНР», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт объяснил, что происходит на Харьковском и Херсонском направлении. «В Харькове идет позиционная оборона с накапливанием резервов, создается группировка. На Херсонском направлении — вынужденное отступление с точки зрения сохранения паритета и недопущения затопления этого региона. Потому что там назрела экологическая катастрофа», — отметил бывший офицер спецназа. Ранее из Херсона, где была наиболее тяжелая ситуация, было эвакуировано население и выведены войска сил РФ во избежание жертв среди людей. На других направлениях спецоперации российские войска возобновили дальнейшее продвижение вперед. Заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления Вооруженных сил РФ.

Взятие Павловки открыло для России возможность продвижение сразу по четырем направлениям: Харьковскому, Краматорскому, Криворожскому и Херсонскому. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Павловка имеет три направления. Первое — это Харьковское, посередине идет Краматорское и дальше Криворожское через Николаевку. И внизу — это Херсонское южное направление. Мы в центре наступаем. Мы не остановились. Наступательная операция продолжается. Взятие Павловки позволяет нам выполнять задачи из центра, уничтожать противника в Донецком оборонительном районе для освобождения ДНР», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт объяснил, что происходит на Харьковском и Херсонском направлении. «В Харькове идет позиционная оборона с накапливанием резервов, создается группировка. На Херсонском направлении — вынужденное отступление с точки зрения сохранения паритета и недопущения затопления этого региона. Потому что там назрела экологическая катастрофа», — отметил бывший офицер спецназа. Ранее из Херсона, где была наиболее тяжелая ситуация, было эвакуировано население и выведены войска сил РФ во избежание жертв среди людей. На других направлениях спецоперации российские войска возобновили дальнейшее продвижение вперед. Заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления Вооруженных сил РФ.