10 ноября 2022

Курганцы отправят тысячу иконок бойцам в зону СВО. Фото

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
На фронт отправят 1 000 иконок из Кургана Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским бойцам, участвующим в зоне боевых действий на Украине, отправят тысячу иконок из Кургана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила волонтер Юлия Пылкова.

«Для наших бойцов изготовили иконки бесплатно в типографии „Дамми“. Все иконки мы освятили в церкви. Теперь у наших верующих бойцов будет возможность носить под сердцем иконку с молитвой! Пусть они берегут наших ребят», — сказала волонтер.

Ранее URA.RU писало, что женщины из Кургана сшили для мобилизованных бойцов мешочки с молитвами. Также сообщалось что курганские кадеты изготовили для бойцов СВО обереги в виде коней.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

В зону СВО из Кургана отправят 1 000 иконок
Фото:

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Российским бойцам, участвующим в зоне боевых действий на Украине, отправят тысячу иконок из Кургана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила волонтер Юлия Пылкова. «Для наших бойцов изготовили иконки бесплатно в типографии „Дамми“. Все иконки мы освятили в церкви. Теперь у наших верующих бойцов будет возможность носить под сердцем иконку с молитвой! Пусть они берегут наших ребят», — сказала волонтер. Ранее URA.RU писало, что женщины из Кургана сшили для мобилизованных бойцов мешочки с молитвами. Также сообщалось что курганские кадеты изготовили для бойцов СВО обереги в виде коней. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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