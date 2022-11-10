Российским бойцам, участвующим в зоне боевых действий на Украине, отправят тысячу иконок из Кургана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила волонтер Юлия Пылкова.
«Для наших бойцов изготовили иконки бесплатно в типографии „Дамми“. Все иконки мы освятили в церкви. Теперь у наших верующих бойцов будет возможность носить под сердцем иконку с молитвой! Пусть они берегут наших ребят», — сказала волонтер.
Ранее URA.RU писало, что женщины из Кургана сшили для мобилизованных бойцов мешочки с молитвами. Также сообщалось что курганские кадеты изготовили для бойцов СВО обереги в виде коней.
Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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