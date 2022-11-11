В Симферополе простились со Стремоусовым. Фото

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Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

В Симферополе прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Накануне он погиб в ДТП. Фотоотчет с церемонии прощания со Стремоусовым передает корреспондент.

Новость по теме
Чем известен Кирилл Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT.

Церемония прощания и отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе
Фото:
Стремоусов погиб в возрасте 45 лет
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Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал
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Проститься со Стремоусовым пришли и представители властей и общественности
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В Симферополе прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Накануне он погиб в ДТП. Фотоотчет с церемонии прощания со Стремоусовым передает корреспондент. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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