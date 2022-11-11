Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT.
Церемония прощания и отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе
Фото: Сергей Георгиев
Стремоусов погиб в возрасте 45 лет
Фото: Сергей Георгиев
Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал
Фото: Сергей Георгиев
Проститься со Стремоусовым пришли и представители властей и общественности
Фото: Сергей Георгиев
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В Симферополе прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Накануне он погиб в ДТП. Фотоотчет с церемонии прощания со Стремоусовым передает корреспондент. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT.