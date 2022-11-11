В Симферополе простились со Стремоусовым. Фото

11 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября Сергей Мальгавко/ ТАСС новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП В Симферополе прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Накануне он погиб в ДТП. Фотоотчет с церемонии прощания со Стремоусовым передает корреспондент. Новость по теме Чем известен Кирилл Стремоусов Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT. Церемония прощания и отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе Фото: Сергей Георгиев Стремоусов погиб в возрасте 45 лет Фото: Сергей Георгиев Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал Фото: Сергей Георгиев Проститься со Стремоусовым пришли и представители властей и общественности Фото: Сергей Георгиев

В Симферополе прошли похороны бывшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Накануне он погиб в ДТП. Фотоотчет с церемонии прощания со Стремоусовым передает корреспондент. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября. Виновником происшествия стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. У Стремоусова остались жена и дети, сообщает «Национальная служба новостей». Он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным. На церемонию прощания со Стремоусовым пришли около 200 человек. На ней присутствовал и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает RT.