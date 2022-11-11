Губернатор Шумков анонсировал появление нескольких тысяч новых рабочих мест

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о появлении нескольких тысяч новых рабочих мест в регионе в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Коллеги посчитали, что за 3,5 года действия всех программ поддержки экономики в регионе будет создано 7500 новых рабочих мест. За последний год показатель безработицы снизился в 2 раза — с 1,8 до 0,9%. Для региона это исторический минимум, но нам точно есть куда стремиться», — написал Шумков.
URA.RU уже писало, что в Курганской области в середине октября был зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. На тот момент в службе занятости числились порядка 7,5 тысячи вакансий.
Сенатор от региона Сергей Муратов ранее рассказал о создании рабочих мест на строящейся промышленной площадке на базе бывшего завода «Икар». Кроме того, более 40 новых вакансий откроется в Щучанском округе после реализации масштабного инвестиционного проекта агропромышленного объединения «МУЗА».
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