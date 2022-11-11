11 ноября 2022

Губернатор Шумков анонсировал появление нескольких тысяч новых рабочих мест

За 3,5 года в Курганской области будет создано 7,5 тысячи рабочих мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Шумков: появлению новых рабочих мест в регионе способствуют программы поддержки экономики Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о появлении нескольких тысяч новых рабочих мест в регионе в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Коллеги посчитали, что за 3,5 года действия всех программ поддержки экономики в регионе будет создано 7500 новых рабочих мест. За последний год показатель безработицы снизился в 2 раза — с 1,8 до 0,9%. Для региона это исторический минимум, но нам точно есть куда стремиться», — написал Шумков.

URA.RU уже писало, что в Курганской области в середине октября был зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. На тот момент в службе занятости числились порядка 7,5 тысячи вакансий.

Сенатор от региона Сергей Муратов ранее рассказал о создании рабочих мест на строящейся промышленной площадке на базе бывшего завода «Икар». Кроме того, более 40 новых вакансий откроется в Щучанском округе после реализации масштабного инвестиционного проекта агропромышленного объединения «МУЗА».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о появлении нескольких тысяч новых рабочих мест в регионе в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Коллеги посчитали, что за 3,5 года действия всех программ поддержки экономики в регионе будет создано 7500 новых рабочих мест. За последний год показатель безработицы снизился в 2 раза — с 1,8 до 0,9%. Для региона это исторический минимум, но нам точно есть куда стремиться», — написал Шумков. URA.RU уже писало, что в Курганской области в середине октября был зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. На тот момент в службе занятости числились порядка 7,5 тысячи вакансий. Сенатор от региона Сергей Муратов ранее рассказал о создании рабочих мест на строящейся промышленной площадке на базе бывшего завода «Икар». Кроме того, более 40 новых вакансий откроется в Щучанском округе после реализации масштабного инвестиционного проекта агропромышленного объединения «МУЗА».
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