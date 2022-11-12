12 ноября 2022

Полковник ВСУ в запасе назвал самое опасное для Украины российское оружие

Военный эксперт Свитан: самое опасное российское оружие для Украины — гиперзвуковые ракеты «Кинжалы»
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Военный эксперт рассказал, какое российское оружие является самым опасным для Украины Фото:
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Украинские военные считают гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31 самым опасным российским оружием против ВСУ. Об этом доложил военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Это действительно опасное оружие, которое несет полутонный заряд. Проблема будет, если оно будет нести ядерный заряд», — отметил эксперт в разговоре с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Кроме того, он считает, что самой опасной российской ракетой является модель С-300. По его словам, Россией было выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч) таких ракет.

Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России. Из-за этого Вашингтон намеревался ввести новые санкции против Тегерана. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.

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Украинские военные считают гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31 самым опасным российским оружием против ВСУ. Об этом доложил военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. «Это действительно опасное оружие, которое несет полутонный заряд. Проблема будет, если оно будет нести ядерный заряд», — отметил эксперт в разговоре с Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН). Кроме того, он считает, что самой опасной российской ракетой является модель С-300. По его словам, Россией было выпущено несколько тысяч штук (5-7 тысяч) таких ракет. Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России. Из-за этого Вашингтон намеревался ввести новые санкции против Тегерана. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.
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