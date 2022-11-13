Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы назвал Украину марионеткой США

Депутат Госдумы Голиков: Украина не может принимать самостоятельные решения без США

14 ноября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

По мнению Олега Голикова, помощь от США не поможет Украине победить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Находящийся на фронте депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков назвал Украину марионеткой США. Как он написал в социальных сетях, позднее Украина попробует «сыграть» на этом на международном трибунале. «В Украине делать выводы не хотят и не могут. Да и зачем? Есть дядя Сэм, которому со стороны виднее, и который скажет, как надо. Марионеткой быть проще. И ответственности меньше. Если что, чуть позе, на международном трибунале, можно будет жалобно сказать: мол, это не я, это нам дядя Сэм говорил, что делать. И спички он тоже дал. Но это не прокатит», — написал Голиков в своем telegram-канале. Также Голиков обратился к «перепуганной интеллигенции». Он посоветовал им послушать речь Иосифа Сталина на параде 7 ноября 1941 года и ознакомиться историческими решениями, которые привели к коренному перелому в Великой Отечественной войне. Он отметил, что также, как и тогда, половина мира выступает против России, и негатив, направленный в сторону высшего руководства, дает врагам лишний повод усомниться в силе российской армии. Ранее депутат объяснил оставление Херсона необходимостью минимизировать любые риски для местных жителей. По его словам, в любой момент ВСУ могли взорвать плотину Каховской ГЭС и затопить город вместе с жителями, военнослужащими и техникой. Голиков получил повестку о призыве в рамках частичной мобилизации в начале октября. Несколько дней он проходил обучение под Ростовом, а затем был отправлен «за ленту». Его определили в батальон морской пехоты «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Голиков получил звание лейтенанта и должность заместителя командира роты.

Находящийся на фронте депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков назвал Украину марионеткой США. Как он написал в социальных сетях, позднее Украина попробует «сыграть» на этом на международном трибунале. «В Украине делать выводы не хотят и не могут. Да и зачем? Есть дядя Сэм, которому со стороны виднее, и который скажет, как надо. Марионеткой быть проще. И ответственности меньше. Если что, чуть позе, на международном трибунале, можно будет жалобно сказать: мол, это не я, это нам дядя Сэм говорил, что делать. И спички он тоже дал. Но это не прокатит», — написал Голиков в своем telegram-канале. Также Голиков обратился к «перепуганной интеллигенции». Он посоветовал им послушать речь Иосифа Сталина на параде 7 ноября 1941 года и ознакомиться историческими решениями, которые привели к коренному перелому в Великой Отечественной войне. Он отметил, что также, как и тогда, половина мира выступает против России, и негатив, направленный в сторону высшего руководства, дает врагам лишний повод усомниться в силе российской армии. Ранее депутат объяснил оставление Херсона необходимостью минимизировать любые риски для местных жителей. По его словам, в любой момент ВСУ могли взорвать плотину Каховской ГЭС и затопить город вместе с жителями, военнослужащими и техникой. Голиков получил повестку о призыве в рамках частичной мобилизации в начале октября. Несколько дней он проходил обучение под Ростовом, а затем был отправлен «за ленту». Его определили в батальон морской пехоты «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Голиков получил звание лейтенанта и должность заместителя командира роты.