Военкомат ЯНАО ищет сотрудников на зарплату от 38 тысяч рублей

Военкомат в Салехарде ищет девять новых сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военкомату Салехарда (ЯНАО) требуются начальники, помощники руководителей и врачи на зарплату от 38 тысяч рублей. Список вакансий опубликован на интерактивном портале службы занятости ЯНАО.

«Федеральному казенному учреждению „Военный комиссариат ЯНАО“ требуются врачи: невролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, хирург. Заработная плата от 38198 до 52 тысяч рублей. Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), заработная плата от 38 тысяч рублей», — сообщается на портале.

Также требуется помощник руководителя и специалиста начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), две должности старшего помощника начальника отделения (специализированного в прочих отраслях). Заработная плата от 38 тысяч рублей. Отмечается, что всего девять вакантных мест. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие в Ноябрьске ищет охранника на зарплату от 40 до 500 тысяч рублей. В городе Губкинский врачу-стоматологу предлагают зарплату до 300 тысяч рублей.