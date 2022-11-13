13 ноября 2022
12 ноября 2022

Военкомат ЯНАО ищет сотрудников на зарплату от 38 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в Егоршино из Орджоникидзевского районного комиссариата. Екатеринбург, армия, военкомат, призывная комиссия, медицинская комиссия
Военкомат в Салехарде ищет девять новых сотрудников Фото:

Военкомату Салехарда (ЯНАО) требуются начальники, помощники руководителей и врачи на зарплату от 38 тысяч рублей. Список вакансий опубликован на интерактивном портале службы занятости ЯНАО.

«Федеральному казенному учреждению „Военный комиссариат ЯНАО“ требуются врачи: невролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, хирург. Заработная плата от 38198 до 52 тысяч рублей. Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), заработная плата от 38 тысяч рублей», — сообщается на портале.

Также требуется помощник руководителя и специалиста начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), две должности старшего помощника начальника отделения (специализированного в прочих отраслях). Заработная плата от 38 тысяч рублей. Отмечается, что всего девять вакантных мест. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие в Ноябрьске ищет охранника на зарплату от 40 до 500 тысяч рублей. В городе Губкинский врачу-стоматологу предлагают зарплату до 300 тысяч рублей.

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Военкомату Салехарда (ЯНАО) требуются начальники, помощники руководителей и врачи на зарплату от 38 тысяч рублей. Список вакансий опубликован на интерактивном портале службы занятости ЯНАО. «Федеральному казенному учреждению „Военный комиссариат ЯНАО“ требуются врачи: невролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, хирург. Заработная плата от 38198 до 52 тысяч рублей. Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), заработная плата от 38 тысяч рублей», — сообщается на портале. Также требуется помощник руководителя и специалиста начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), две должности старшего помощника начальника отделения (специализированного в прочих отраслях). Заработная плата от 38 тысяч рублей. Отмечается, что всего девять вакантных мест. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие в Ноябрьске ищет охранника на зарплату от 40 до 500 тысяч рублей. В городе Губкинский врачу-стоматологу предлагают зарплату до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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