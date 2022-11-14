На Тюменскую область надвигаются сильные морозы

15 ноября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС сообщает информационный центр регионального правительства. «На юге Тюменской области в период 15—17 ноября ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание. 15 ноября в течение суток от -3 до -8 градусов, местами в северных районах -9 до -14 градусов. 16 ноября усиление морозов, ночью и днем -15 до -20 градусов. 17 ноября ночью -23 до -28 градусов, днем -13 до -18 градусов», — передает инфоцентр. Власти предупреждают, что из-за морозов увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, аварий на сетях электро- и теплоснабжения, ДТП на трассах, задержек авиарейсов из аэропорта Рощино.

Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС сообщает информационный центр регионального правительства. «На юге Тюменской области в период 15—17 ноября ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание. 15 ноября в течение суток от -3 до -8 градусов, местами в северных районах -9 до -14 градусов. 16 ноября усиление морозов, ночью и днем -15 до -20 градусов. 17 ноября ночью -23 до -28 градусов, днем -13 до -18 градусов», — передает инфоцентр. Власти предупреждают, что из-за морозов увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, аварий на сетях электро- и теплоснабжения, ДТП на трассах, задержек авиарейсов из аэропорта Рощино.