14 ноября 2022

На Тюменскую область надвигаются сильные морозы

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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов Фото:

Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС сообщает информационный центр регионального правительства.

«На юге Тюменской области в период 15—17 ноября ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание. 15 ноября в течение суток от -3 до -8 градусов, местами в северных районах -9 до -14 градусов. 16 ноября усиление морозов, ночью и днем -15 до -20 градусов. 17 ноября ночью -23 до -28 градусов, днем -13 до -18 градусов», — передает инфоцентр.

Власти предупреждают, что из-за морозов увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, аварий на сетях электро- и теплоснабжения, ДТП на трассах, задержек авиарейсов из аэропорта Рощино.

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Ночью 17 ноября в Тюменской области ожидается похолодание до -28 градусов. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС сообщает информационный центр регионального правительства. «На юге Тюменской области в период 15—17 ноября ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание. 15 ноября в течение суток от -3 до -8 градусов, местами в северных районах -9 до -14 градусов. 16 ноября усиление морозов, ночью и днем -15 до -20 градусов. 17 ноября ночью -23 до -28 градусов, днем -13 до -18 градусов», — передает инфоцентр. Власти предупреждают, что из-за морозов увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, аварий на сетях электро- и теплоснабжения, ДТП на трассах, задержек авиарейсов из аэропорта Рощино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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