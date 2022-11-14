В Тюмени трое суток не могут найти подростка. Фото

15 ноября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Илья Усольцев пропал в Тюмени 12 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 12 ноября не могут найти 13-летнего Илью Усольцева. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Усольцев Илья Николаевич, 2009 года рождения. 12 ноября в 16:00 ушел из дома по ул. 30 лет Победы в Тюмени», — рассказали поисковики подробности. Согласно ориентировке, юноше на вид 14-15 лет. Он был одет в серую толстовку, черные шорты с лампасами, бежевые кроссовки. Всем, кто может помочь в поисках, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая сова»

В Тюмени с 12 ноября не могут найти 13-летнего Илью Усольцева. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Усольцев Илья Николаевич, 2009 года рождения. 12 ноября в 16:00 ушел из дома по ул. 30 лет Победы в Тюмени», — рассказали поисковики подробности. Согласно ориентировке, юноше на вид 14-15 лет. Он был одет в серую толстовку, черные шорты с лампасами, бежевые кроссовки. Всем, кто может помочь в поисках, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.