Источник назвал вероятную причину увольнения пермского экс-министра

К увольнению экс-министра из пермского цирка причастны краевые власти

После ухода из минкульта у Торчинского не складывается с трудоустройством Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Причиной увольнения экс-министра культуры региона Вячеслава Торчинского с должности директора пермского цирка стало недовольство со стороны краевых властей фактом его назначения. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах, трудоустройство Торчинского директором цирка не было согласовано с администрацией губернатора и правительством.

«Торчинский сначала съездил в Росгосцирк, там принял предложение, а краевые власти поставил в известность уже по факту. И руководство края сказало Росгосцирку, что сотрудничества с Торчинским не получится», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать информацию.

Также недовольство назначением Торчинского якобы есть у министра культуры Аллы Платоновой. В свое время он не согласовал ее на должность директора театра оперы и балета. В пресс-службе минкульта пояснили, что цирк находится в федеральном подчинении. «Министерство культуры не участвует в назначении руководства цирка», — отметили в ведомстве.

Вячеслав Торчинский ответил, что ему ничего не известно о недовольстве со стороны края. «Я нахожусь на больничном. Больше ничего сказать не могу», — отметил он.

Об увольнении Торчинского с должности директора цирка сообщили пермские СМИ. Он занял этот пост в конце сентября. До этого три месяца он работал гендиректором драмтеатра в Самаре. Обсуждалось, что он может занять пост директора ДК им. Калинина в Перми, но назначение сорвалось. Торчинский уволился с поста министра культуры в конце 2021 года.