Пермскому экс-министру нашли работу во дворце

Вячеславу Торчинскому прочат новую должность Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возвращается в пермскую мэрию. Он может возглавить муниципальный ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми.

«Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми. Действующий директор ДК Сергей Елсуков, возглавляющий учреждение культуры с 2013 года, находится на больничном», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В этом ДК базируется Пермский губернский оркестр.

Источник URA.RU в мэрии подтвердил информацию. По его словам, все согласования уже пройдены. Назначение должно состояться после того, как действующий директор выйдет с больничного. К нему есть много претензий. А перед Торчинским, который ранее возглавлял департамент культуры в мэрии Перми, будет стоять очень много задач.

Вячеслав Торчинский уволился с должности министра культуры в декабре 2021 года. Предполагалось, что будет назначен директором Пермской государственной художественной галереи. Но это решение вызвало возмущение в обществе и культурной среде. Торчинский после перерыва трудоустроился в Самарский театр драмы им. Горького, но, проработав три месяца, вернулся в Пермь. В театре, тем временем, разгорелся Z-скандал, к которому причисляли и Вячеслава Торчинского.