26 июля 2022

Пермскому экс-министру нашли работу во дворце

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , торчинский вячеслав
Вячеславу Торчинскому прочат новую должность Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возвращается в пермскую мэрию. Он может возглавить муниципальный ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми.

«Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми. Действующий директор ДК Сергей Елсуков, возглавляющий учреждение культуры с 2013 года, находится на больничном», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В этом ДК базируется Пермский губернский оркестр.

Источник URA.RU в мэрии подтвердил информацию. По его словам, все согласования уже пройдены. Назначение должно состояться после того, как действующий директор выйдет с больничного. К нему есть много претензий. А перед Торчинским, который ранее возглавлял департамент культуры в мэрии Перми, будет стоять очень много задач.

Вячеслав Торчинский уволился с должности министра культуры в декабре 2021 года. Предполагалось, что будет назначен директором Пермской государственной художественной галереи. Но это решение вызвало возмущение в обществе и культурной среде. Торчинский после перерыва трудоустроился в Самарский театр драмы им. Горького, но, проработав три месяца, вернулся в Пермь. В театре, тем временем, разгорелся Z-скандал, к которому причисляли и Вячеслава Торчинского.

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Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский возвращается в пермскую мэрию. Он может возглавить муниципальный ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми. «Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина в Свердловском районе Перми. Действующий директор ДК Сергей Елсуков, возглавляющий учреждение культуры с 2013 года, находится на больничном», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В этом ДК базируется Пермский губернский оркестр. Источник URA.RU в мэрии подтвердил информацию. По его словам, все согласования уже пройдены. Назначение должно состояться после того, как действующий директор выйдет с больничного. К нему есть много претензий. А перед Торчинским, который ранее возглавлял департамент культуры в мэрии Перми, будет стоять очень много задач. Вячеслав Торчинский уволился с должности министра культуры в декабре 2021 года. Предполагалось, что будет назначен директором Пермской государственной художественной галереи. Но это решение вызвало возмущение в обществе и культурной среде. Торчинский после перерыва трудоустроился в Самарский театр драмы им. Горького, но, проработав три месяца, вернулся в Пермь. В театре, тем временем, разгорелся Z-скандал, к которому причисляли и Вячеслава Торчинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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