Боец из Кургана: националисты ВСУ обстреливают Донбасс снарядами из Польши

16 ноября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

По словам курганца, ВСУ обстреливает Донбасс снарядами из Польши (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, что украинские националисты обстреливают их позиции польскими кассетными бомбами. В одном из таких обстрелов боец получил легкое ранение в руку. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Националисты ВСУ обстреливают Донбасс кассетными бомбами из Польши. По нашей позиции были сильные обстрелы. Видимо еще спалили нас c высоких „птичек“ [беспилотники], потому что с земли даже их не слышно было. Мне прилетел в руку осколок. Врачи сказали, что он от польского снаряда, магнит не берет, отправили в госпиталь», — рассказал курганец. Сейчас по словам артиллериста, он уже восстановился после ранения и готов снова сражаться с врагами. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО рассказал, как оказывали поддержку бойцам из штурмового батальона «Сомали» легендарного комбата Гиви. Российская артиллерия помогла разбить два формирования ВСУ. Также сообщалось, что уральский боец из Херсона пообещал «искоренить фашизм на Украине» и рассказал, что на стороне Украины воюют наемники из Польши, США и Англии.

Курганский артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, что украинские националисты обстреливают их позиции польскими кассетными бомбами. В одном из таких обстрелов боец получил легкое ранение в руку. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Националисты ВСУ обстреливают Донбасс кассетными бомбами из Польши. По нашей позиции были сильные обстрелы. Видимо еще спалили нас c высоких „птичек“ [беспилотники], потому что с земли даже их не слышно было. Мне прилетел в руку осколок. Врачи сказали, что он от польского снаряда, магнит не берет, отправили в госпиталь», — рассказал курганец. Сейчас по словам артиллериста, он уже восстановился после ранения и готов снова сражаться с врагами. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО рассказал, как оказывали поддержку бойцам из штурмового батальона «Сомали» легендарного комбата Гиви. Российская артиллерия помогла разбить два формирования ВСУ. Также сообщалось, что уральский боец из Херсона пообещал «искоренить фашизм на Украине» и рассказал, что на стороне Украины воюют наемники из Польши, США и Англии.