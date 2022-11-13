13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Курганский боец рассказал, как артиллерия помогла штурмовикам из батальона легендарного комбата Гиви

Боец из Кургана: артиллерия помогла батальону «Сомали» разбить два формирования ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
Кураганец из зоны СВО рассказал, как артиллерия помогла штурмовикам разбить врага в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, рассказал о том, как недавно артиллерия помогла штурмовикам из батальона «Сомали» имени легендарного командира Гиви разбить два формирования националистов ВСУ. Информацией об этом артиллерист поделился с корреспондентом URA.RU.

«Наша артиллерия недавно прикрывали „сомалийцев“ на передовой. Мы разбили врага. Накрыли два „укроповских“ расчета артиллерии ВСУ в Донбассе. Бойцы батальона „Сомали“ были нам очень благодарны за помощь», — рассказал курганский боец.

Ранее URA.RU писало, что боец из Херсона пообещал «искоренить фашизм на Украине» и назвал страны НАТО, в которых больше всего воюет наемников за националистов ВСУ. Кроме того, военный из казачьего батальона «Дон» рассказал о захвате украинских танков и дронов и дал советы мобилизованным курганцам по выживанию в зоне спецоперации. Также курганский доброволец заявлял о постоянных потерях украинской артиллерии в Донбассе и проблемах с боекомплектами и беспилотниками.

ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацюатов.

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Курганский боец с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, рассказал о том, как недавно артиллерия помогла штурмовикам из батальона «Сомали» имени легендарного командира Гиви разбить два формирования националистов ВСУ. Информацией об этом артиллерист поделился с корреспондентом URA.RU. «Наша артиллерия недавно прикрывали „сомалийцев“ на передовой. Мы разбили врага. Накрыли два „укроповских“ расчета артиллерии ВСУ в Донбассе. Бойцы батальона „Сомали“ были нам очень благодарны за помощь», — рассказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что боец из Херсона пообещал «искоренить фашизм на Украине» и назвал страны НАТО, в которых больше всего воюет наемников за националистов ВСУ. Кроме того, военный из казачьего батальона «Дон» рассказал о захвате украинских танков и дронов и дал советы мобилизованным курганцам по выживанию в зоне спецоперации. Также курганский доброволец заявлял о постоянных потерях украинской артиллерии в Донбассе и проблемах с боекомплектами и беспилотниками. ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацюатов.
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