15 ноября 2022

Тюменская студентка выиграла грант на разработку нейросети

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
В ТюмГУ создают нейросеть для учителей и преподавателей Фото:

Студентка Тюменского государственного университета разработала концепцию программы, которая избавит преподавателей школ и университетов от проверки тестовых заданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. На разработку инновационного сервиса девушка получила от министерства науки и высшего образования миллион рублей.

«Проект должен помочь преподавателям и учителям при проверке рукописных тестов. Сканировать будем с помощью нейросети. В дальнейшем сервис позволит рассчитывать статистику успеваемости отдельных учащихся и групп ребят для корректирования плана обучения», — делится автор сервиса Анастасия Шестакова.

Итоговым продуктом станет сайт, на который преподаватели смогут загружать ответы учеников. «Есть примерная версия сайта и структура базы данных», — рассказала Шестакова.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки. Регион расположился на 9 строчке рейтинга.

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Студентка Тюменского государственного университета разработала концепцию программы, которая избавит преподавателей школ и университетов от проверки тестовых заданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. На разработку инновационного сервиса девушка получила от министерства науки и высшего образования миллион рублей. «Проект должен помочь преподавателям и учителям при проверке рукописных тестов. Сканировать будем с помощью нейросети. В дальнейшем сервис позволит рассчитывать статистику успеваемости отдельных учащихся и групп ребят для корректирования плана обучения», — делится автор сервиса Анастасия Шестакова. Итоговым продуктом станет сайт, на который преподаватели смогут загружать ответы учеников. «Есть примерная версия сайта и структура базы данных», — рассказала Шестакова. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки. Регион расположился на 9 строчке рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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