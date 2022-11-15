Тюменская студентка выиграла грант на разработку нейросети

16 ноября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В ТюмГУ создают нейросеть для учителей и преподавателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Студентка Тюменского государственного университета разработала концепцию программы, которая избавит преподавателей школ и университетов от проверки тестовых заданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. На разработку инновационного сервиса девушка получила от министерства науки и высшего образования миллион рублей. «Проект должен помочь преподавателям и учителям при проверке рукописных тестов. Сканировать будем с помощью нейросети. В дальнейшем сервис позволит рассчитывать статистику успеваемости отдельных учащихся и групп ребят для корректирования плана обучения», — делится автор сервиса Анастасия Шестакова. Итоговым продуктом станет сайт, на который преподаватели смогут загружать ответы учеников. «Есть примерная версия сайта и структура базы данных», — рассказала Шестакова. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки. Регион расположился на 9 строчке рейтинга.

Студентка Тюменского государственного университета разработала концепцию программы, которая избавит преподавателей школ и университетов от проверки тестовых заданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. На разработку инновационного сервиса девушка получила от министерства науки и высшего образования миллион рублей. «Проект должен помочь преподавателям и учителям при проверке рукописных тестов. Сканировать будем с помощью нейросети. В дальнейшем сервис позволит рассчитывать статистику успеваемости отдельных учащихся и групп ребят для корректирования плана обучения», — делится автор сервиса Анастасия Шестакова. Итоговым продуктом станет сайт, на который преподаватели смогут загружать ответы учеников. «Есть примерная версия сайта и структура базы данных», — рассказала Шестакова. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки. Регион расположился на 9 строчке рейтинга.