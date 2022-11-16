Депутат Госдумы Красов: Украина хотела подставить Россию, обстреляв Польшу

16 ноября 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Ракеты С-300, упавшие в Польше, принадлежат силам ПВО Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Противовоздушная оборона Украины не может справиться с обстрелами критической инфраструктуры со стороны России, поэтому решила организовать провокацию против Москвы с прилетом ракет на территорию Польши. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Силы противовоздушной обороны Украины не могут сбить ракеты, направленные с территории РФ. И чтобы эти удары как-то прекратить, они придумали провокацию. Но тут, как и прошлые провокации, которые они делали, можно охарактеризовать одним словом: облажались», — сказал Андрей Красов. «Ближайшая точка, по которой наносились удары, была расположена в 35 километрах от границы между Украиной и Польши. Естественно, нужен был повод для обвинения РФ, что Украина и сделала. Эти обвинения с утра сразу подхватили страны Прибалтики, все СМИ Великобритании, что Россия якобы наносит удары по Польше. Но когда докопались до сути, что эта ракета принадлежала комплексу С-300, а он находится на вооружении Украины и принадлежит 540-му полку ВСУ, то теперь это хорошая мина при плохой игре», — добавил парламентарий. По словам Героя России, этой провокацией Киев надеялся закрыть сразу несколько своих задач. «Цель Украины заключалась в том, чтобы путем провокации обратить внимание всего мирового сообщества на Российскую Федерацию, попросить еще больше финансирования на борьбу с РФ, в том числе вооружения и военной техники западных стран, комплексы противовоздушной обороны. И самая главная цель была, это закрыть воздушное пространство над территорией Украины», — отметил собеседник агентства. Красов подчеркнул, что удары по критической инфраструктуре несут в себе исключительно военные цели. «Если не будет электричества, то не будут работать заводы, которые выпускают продукцию военного назначения. Также военная техника и боеприпасы не будут перевозиться по железной дороге, в том числе личный состав. Нанесение ударов по критической инфраструктуре понижает военный потенциал Украины», — заключил депутат Госдумы 15 ноября на территорию Польши упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что с высокой долей вероятности ракеты принадлежат украинской системе ПВО. Эту версию подтвердил глава НАТО Йенс Столтенберг. Источники из Белого дома также заявляют, что украинские военные признали свою причастность к ударам по Польше.

Противовоздушная оборона Украины не может справиться с обстрелами критической инфраструктуры со стороны России, поэтому решила организовать провокацию против Москвы с прилетом ракет на территорию Польши. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Силы противовоздушной обороны Украины не могут сбить ракеты, направленные с территории РФ. И чтобы эти удары как-то прекратить, они придумали провокацию. Но тут, как и прошлые провокации, которые они делали, можно охарактеризовать одним словом: облажались», — сказал Андрей Красов. «Ближайшая точка, по которой наносились удары, была расположена в 35 километрах от границы между Украиной и Польши. Естественно, нужен был повод для обвинения РФ, что Украина и сделала. Эти обвинения с утра сразу подхватили страны Прибалтики, все СМИ Великобритании, что Россия якобы наносит удары по Польше. Но когда докопались до сути, что эта ракета принадлежала комплексу С-300, а он находится на вооружении Украины и принадлежит 540-му полку ВСУ, то теперь это хорошая мина при плохой игре», — добавил парламентарий. По словам Героя России, этой провокацией Киев надеялся закрыть сразу несколько своих задач. «Цель Украины заключалась в том, чтобы путем провокации обратить внимание всего мирового сообщества на Российскую Федерацию, попросить еще больше финансирования на борьбу с РФ, в том числе вооружения и военной техники западных стран, комплексы противовоздушной обороны. И самая главная цель была, это закрыть воздушное пространство над территорией Украины», — отметил собеседник агентства. Красов подчеркнул, что удары по критической инфраструктуре несут в себе исключительно военные цели. «Если не будет электричества, то не будут работать заводы, которые выпускают продукцию военного назначения. Также военная техника и боеприпасы не будут перевозиться по железной дороге, в том числе личный состав. Нанесение ударов по критической инфраструктуре понижает военный потенциал Украины», — заключил депутат Госдумы 15 ноября на территорию Польши упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что с высокой долей вероятности ракеты принадлежат украинской системе ПВО. Эту версию подтвердил глава НАТО Йенс Столтенберг. Источники из Белого дома также заявляют, что украинские военные признали свою причастность к ударам по Польше.