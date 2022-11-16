Выведенные из Херсона российские войска остановят наступление Украины в ЛНР

16 ноября 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Вывод войск из Херсона — умное решение генерала Суровикина, считают жители ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вывод войск из Херсона — умное решение генерала Суровикина, командующего российскими войсками в рамках спецоперации на Украине. Оно позволит защитить от наступления ВСУ территорию Луганской народной республики. Так считают жители Северодонецка, убедился корреспондент URA.RU. «Херсон — наш город, но военные исходят из создавшегося положения. Ни одного нашего бойца нельзя отдавать, ни в соотношении 1 к 9, ни 1 к 10, да даже 1 к 100. Оставаться там означало погубить и людей, и все перспективы. Сейчас освободятся войска и прекратят то безобразие, которое творится в Кременной, под Лисичанском, в Красном Лимане», — считает житель одного из наиболее пострадавших районов Северодонецка, бывший военный, представившийся, как Комбат 2. «Командующий спасает положение, я слышала, что может быть в связи с бомбежкой электростанции (Каховской ГЭС — ред.). Будем переживать, будем молиться о тех, кто остался в городе», — говорит Лариса, сотрудница приюта, в котором живут более 100 кошек. Комбат 2 наотрез отказывается обсуждать возможность отъезда из-за возможного продолжения наступления украинской армии на Северодонецкую агломерацию. «Есть люди, которые не бегут, это принцип. У меня здесь малая родина», — говорит он. Комбата поддерживает его сосед по имени Сергей. Мужчина ремонтирует окна в своей полуразрушенной в ходе боев за город пятиэтажке. «Я на своей земле, мы будем нести свой крест до конца. Я думаю, от Херсона сюда [идти] далеко. Думаю, ребята (войска РФ — ред.) удержат и не пустят сюда этих ВСУ», — говорит Сергей. Местные жители возлагают надежды на войска РФ и президента Владимира Путина. «Мы реально представляем, что будет с людьми, которые останутся (в Херсоне — ред.) и которых ждут репрессии. У нацистов просто ничего человеческого нет. При всех трудностях, которые мы испытываем, то, что было до прихода российских войск, — это нацизм. У меня нет запасного плана, мне некуда бежать. Подруга у меня болеет, у нас столько животных, старенький папа у меня на попечении. Вся надежда только на русскую армию, на наших воинов и на Владимира Путина», — говорит Лариса. Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск. В течение последних недель постепенно накаляется боевая обстановка в окрестностях городов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Сватово. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о концентрации на этих направлениях крупных сил ВСУ и многочисленных атаках украинских подразделений.

Вывод войск из Херсона — умное решение генерала Суровикина, командующего российскими войсками в рамках спецоперации на Украине. Оно позволит защитить от наступления ВСУ территорию Луганской народной республики. Так считают жители Северодонецка, убедился корреспондент URA.RU. «Херсон — наш город, но военные исходят из создавшегося положения. Ни одного нашего бойца нельзя отдавать, ни в соотношении 1 к 9, ни 1 к 10, да даже 1 к 100. Оставаться там означало погубить и людей, и все перспективы. Сейчас освободятся войска и прекратят то безобразие, которое творится в Кременной, под Лисичанском, в Красном Лимане», — считает житель одного из наиболее пострадавших районов Северодонецка, бывший военный, представившийся, как Комбат 2. «Командующий спасает положение, я слышала, что может быть в связи с бомбежкой электростанции (Каховской ГЭС — ред.). Будем переживать, будем молиться о тех, кто остался в городе», — говорит Лариса, сотрудница приюта, в котором живут более 100 кошек. Комбат 2 наотрез отказывается обсуждать возможность отъезда из-за возможного продолжения наступления украинской армии на Северодонецкую агломерацию. «Есть люди, которые не бегут, это принцип. У меня здесь малая родина», — говорит он. Комбата поддерживает его сосед по имени Сергей. Мужчина ремонтирует окна в своей полуразрушенной в ходе боев за город пятиэтажке. «Я на своей земле, мы будем нести свой крест до конца. Я думаю, от Херсона сюда [идти] далеко. Думаю, ребята (войска РФ — ред.) удержат и не пустят сюда этих ВСУ», — говорит Сергей. Местные жители возлагают надежды на войска РФ и президента Владимира Путина. «Мы реально представляем, что будет с людьми, которые останутся (в Херсоне — ред.) и которых ждут репрессии. У нацистов просто ничего человеческого нет. При всех трудностях, которые мы испытываем, то, что было до прихода российских войск, — это нацизм. У меня нет запасного плана, мне некуда бежать. Подруга у меня болеет, у нас столько животных, старенький папа у меня на попечении. Вся надежда только на русскую армию, на наших воинов и на Владимира Путина», — говорит Лариса. Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск. В течение последних недель постепенно накаляется боевая обстановка в окрестностях городов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Сватово. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о концентрации на этих направлениях крупных сил ВСУ и многочисленных атаках украинских подразделений.