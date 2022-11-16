WSJ: Илон Макс готовится уйти с поста гендиректора Tesla

17 ноября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Имя кандидата на пост гендиректора компании Tesla не раскрывается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок. «Мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова Мердока. Имя возможного гендиректора Tesla не раскрывается. Ранее сообщалось, что Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране. В ответ на заявление бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил предпринимателя и предложил «отстать» от Украины. Он добавил, что украинцы не будут покупать автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Маск, после его слов. Президент США Джо Байден предложил проверить партнерство предпринимателя с другими странами.

Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок. «Мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова Мердока. Имя возможного гендиректора Tesla не раскрывается. Ранее сообщалось, что Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране. В ответ на заявление бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил предпринимателя и предложил «отстать» от Украины. Он добавил, что украинцы не будут покупать автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Маск, после его слов. Президент США Джо Байден предложил проверить партнерство предпринимателя с другими странами.