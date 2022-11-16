16 ноября 2022

WSJ: Илон Макс готовится уйти с поста гендиректора Tesla

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Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, tesla, синергия, тесла
Имя кандидата на пост гендиректора компании Tesla не раскрывается Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

«Мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова Мердока. Имя возможного гендиректора Tesla не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране. В ответ на заявление бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил предпринимателя и предложил «отстать» от Украины. Он добавил, что украинцы не будут покупать автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Маск, после его слов. Президент США Джо Байден предложил проверить партнерство предпринимателя с другими странами.

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Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок. «Мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова Мердока. Имя возможного гендиректора Tesla не раскрывается. Ранее сообщалось, что Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране. В ответ на заявление бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил предпринимателя и предложил «отстать» от Украины. Он добавил, что украинцы не будут покупать автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Маск, после его слов. Президент США Джо Байден предложил проверить партнерство предпринимателя с другими странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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