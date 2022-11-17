Зеленский объявил о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка будет продлена, заявил Зеленский
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Также Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине.
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