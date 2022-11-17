Зеленский объявил о продлении зерновой сделки 17 ноября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 + Зерновая сделка будет продлена, заявил Зеленский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал Зеленский в Twitter. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Также Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине. Зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал Зеленский в Twitter. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Также Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям