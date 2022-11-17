Зеленский объявил о продлении зерновой сделки

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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, элеватор, зерно
Зерновая сделка будет продлена, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Также Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине.

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Зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал Зеленский в Twitter. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Также Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что зерновая сделка по экспорту может стать бессрочной, независимо от продолжительности боевых действий на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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