16 ноября 2022

Мобилизованные пермяки ждут возвращения домой из учебных центров Елани и Тюмени

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Вопрос о возвращении мобилизованных сейчас рассматривается Фото:
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Мобилизация в России

Несколько мобилизованных пермяков, находящихся в учебных центрах Елани и Тюмени, могут вернуться домой из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU на официальном открытии единого центра поддержки cемьям мобилизованных рассказал его куратор Константин Строгий.

«Насколько я знаю, основная масса [мобилизованных, не прошедших отбор на службу] по медицинским показателям, уже вернулась. Сейчас [возвращения ожидают] порядка двух десятков человек. Вопрос о целесообразности дальнейшего прохождения ими службы сейчас рассматривается», — сказал URA.RU Строгий.

Ранее Строгий посетил учебные центры в Тюмени и Елани, где, в том числе, находятся пермяки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Сейчас, по его словам, процесс обучения мобилизованных практически завершен. Первая группа пермяков на днях отправилась в зону проведения СВО. Следующая отправка, как отметил Строгий, состоится ориентировочно в конце ноября.

Центр помощи мобилизованным начал работу в Перми в ноябре. Он будет работать по принципу «одного окна» — замыкать на себе сбор всей помощи мобилизованным из территорий региона, а также оказывать гражданам юридическую, социальную, психологическую и иную помощь.

После начала мобилизации несколько десятков призванных на военную службу резервистов вернулись из учебных центров в Пермский край по решению врачей. В их числе отец-одиночка из Чайковского и врач-анестезиолог Пермской краевой детской клинической больницы.

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Несколько мобилизованных пермяков, находящихся в учебных центрах Елани и Тюмени, могут вернуться домой из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU на официальном открытии единого центра поддержки cемьям мобилизованных рассказал его куратор Константин Строгий. «Насколько я знаю, основная масса [мобилизованных, не прошедших отбор на службу] по медицинским показателям, уже вернулась. Сейчас [возвращения ожидают] порядка двух десятков человек. Вопрос о целесообразности дальнейшего прохождения ими службы сейчас рассматривается», — сказал URA.RU Строгий. Ранее Строгий посетил учебные центры в Тюмени и Елани, где, в том числе, находятся пермяки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Сейчас, по его словам, процесс обучения мобилизованных практически завершен. Первая группа пермяков на днях отправилась в зону проведения СВО. Следующая отправка, как отметил Строгий, состоится ориентировочно в конце ноября. Центр помощи мобилизованным начал работу в Перми в ноябре. Он будет работать по принципу «одного окна» — замыкать на себе сбор всей помощи мобилизованным из территорий региона, а также оказывать гражданам юридическую, социальную, психологическую и иную помощь. После начала мобилизации несколько десятков призванных на военную службу резервистов вернулись из учебных центров в Пермский край по решению врачей. В их числе отец-одиночка из Чайковского и врач-анестезиолог Пермской краевой детской клинической больницы.
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