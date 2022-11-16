До СВО Александр Воложанин на протяжение 25 лет работал телохранителем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе отряда Кадырова, стал телохранителем на фронте. Как он написал в социальных сетях, на гражданке он работал в этой сфере на протяжение 25 лет.

«Моей профессией на гражданке на протяжение 25 лет была работа телохранителем. Сейчас на фронте делаю работу по своей профессии», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

Говоря об опубликованном фото, Воложанин отметил, что рядом с ним находится воин-телохранитель, первый номер. По словам Якудзы, он испытывает гордость от совместной работы с ним.

Воложанин начал участвовать в спецоперации в качестве добровольца. С мая он несколько раз оказывался на больничных койках. Первое ранение стало самым серьезным для него. Осколок вошел ему в голову, врачам пришлось его оперировать. Вторая госпитализация произошла из-за двусторонней пневмонии. Примечательно, что, пройдя курс восстановления, Воложанин всегда возвращается на фронт.