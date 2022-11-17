Замглавы Минкультуры Италии: Берлускони попытается «усадить» Путина за стол переговоров с Киевом

17 ноября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Сильвио Берлускони верит, что станет героем, убедив Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает себя единственным человеком, способным «усадить» президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинскими властями. Об этом заявил замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби, являющийся доверенным лицом Берлускони. «Сильвио Берлускони считает, что он один может усадить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества», — передает слова Витторио Згарби британское издание The Spectator. Он отмечает, что бывший премьер-министр Италии хочет, чтобы мирное соглашение было заключено при его посредничестве. По мнению Берлускони, если ему удастся помочь Москве и Киеву договориться о мирном решении конфликта, то «он войдет в учебники истории как глобальный герой», добавляет замминистра культуры Италии. «Берлускони видит в этом хороший жест», — подчеркнул Згарби. В материале издания также отмечается, что большинство итальянцев хотят, чтобы Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогли найти компромисс. Автор статьи подчеркивает, что таким образом, миссия Берлускони может быть популярной. Ранее Берлускони заявил, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией только за миллиарды долларов. В ноябре глава Украины предложил Москве публичные переговоры. Еще месяцем ранее Зеленский подписал закон об отказе от переговоров с Россией. В Кремле подчеркнули, что украинская сторона не хочет никаких переговоров. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает себя единственным человеком, способным «усадить» президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинскими властями. Об этом заявил замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби, являющийся доверенным лицом Берлускони. «Сильвио Берлускони считает, что он один может усадить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества», — передает слова Витторио Згарби британское издание The Spectator. Он отмечает, что бывший премьер-министр Италии хочет, чтобы мирное соглашение было заключено при его посредничестве. По мнению Берлускони, если ему удастся помочь Москве и Киеву договориться о мирном решении конфликта, то «он войдет в учебники истории как глобальный герой», добавляет замминистра культуры Италии. «Берлускони видит в этом хороший жест», — подчеркнул Згарби. В материале издания также отмечается, что большинство итальянцев хотят, чтобы Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогли найти компромисс. Автор статьи подчеркивает, что таким образом, миссия Берлускони может быть популярной. Ранее Берлускони заявил, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией только за миллиарды долларов. В ноябре глава Украины предложил Москве публичные переговоры. Еще месяцем ранее Зеленский подписал закон об отказе от переговоров с Россией. В Кремле подчеркнули, что украинская сторона не хочет никаких переговоров. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.