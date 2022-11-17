В Кургане оштрафовали однокурсницу студента, готовившего теракт

Девушку обязали заплатить 50 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Однокурсницу студента, которого обвиняют в подготовке нападения на Курганский техникум сервиса и технологий, оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она не сообщила о его планах, про которые тот ей рассказал. Об этом 18 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«По версии следствия, однокурсница и подруга студента знала от него о готовящемся преступлении, но не сообщила данную информацию в правоохранительные органы и продолжала общаться с ним. Приговором Курганского городского суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в ведомстве.

Девушку оштрафовали в начале ноября. Сама студентка объяснила, что не воспринимала всерьез то, что ей рассказал обвиняемый. Девушка признала вину и сказала, что раскаивается.

Студента задержали в марте. Его одногруппнице показалось подозрительным, что тот пришел на урок с ножом. Молодого человека обвиняют в приготовлении к совершению террористического акта и незаконном хранении взрывных устройств. Сотрудники силовых ведомств нашли в квартире молодого человека самодельные взрывные устройства, пневматическое и холодное оружие, а также дневник, в котором был рукописный план совершения теракта.