Эрдоган поблагодарил Путина за его позицию по зерновой сделке

18 ноября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили развитие отношений России и Турции Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за его позицию в вопросе зерновой сделки. Об этом сообщает Haber7. «В ходе встречи президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию в отношении продления на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна» — пишет издание. Haber7 уточнило, что в ходе встречи президентами обсуждались также и региональные вопросы, «в частности, развитие турецко-российских отношений». Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении зерновой сделки. В своем выступлении на саммите G20 он также заявлял, что «инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий». МИД России, в свою очередь, подтвердило продление сделки, отметив, что все вопросы, связанные с экспортом продовольствия из России, нужно решить за 120 дней, сообщает RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за его позицию в вопросе зерновой сделки. Об этом сообщает Haber7. «В ходе встречи президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию в отношении продления на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна» — пишет издание. Haber7 уточнило, что в ходе встречи президентами обсуждались также и региональные вопросы, «в частности, развитие турецко-российских отношений». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении зерновой сделки. В своем выступлении на саммите G20 он также заявлял, что «инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий». МИД России, в свою очередь, подтвердило продление сделки, отметив, что все вопросы, связанные с экспортом продовольствия из России, нужно решить за 120 дней, сообщает RT.