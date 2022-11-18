Эрдоган поблагодарил Путина за его позицию по зерновой сделке

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Путин и Эрдоган обсудили развитие отношений России и Турции Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за его позицию в вопросе зерновой сделки. Об этом сообщает Haber7.

«В ходе встречи президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию в отношении продления на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна» — пишет издание. Haber7 уточнило, что в ходе встречи президентами обсуждались также и региональные вопросы, «в частности, развитие турецко-российских отношений».

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении зерновой сделки. В своем выступлении на саммите G20 он также заявлял, что «инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий». МИД России, в свою очередь, подтвердило продление сделки, отметив, что все вопросы, связанные с экспортом продовольствия из России, нужно решить за 120 дней, сообщает RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за его позицию в вопросе зерновой сделки. Об этом сообщает Haber7. «В ходе встречи президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию в отношении продления на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна» — пишет издание. Haber7 уточнило, что в ходе встречи президентами обсуждались также и региональные вопросы, «в частности, развитие турецко-российских отношений». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении зерновой сделки. В своем выступлении на саммите G20 он также заявлял, что «инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от окончания боевых действий». МИД России, в свою очередь, подтвердило продление сделки, отметив, что все вопросы, связанные с экспортом продовольствия из России, нужно решить за 120 дней, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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