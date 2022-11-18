На Украине запустили поезда из Киева в Херсон

18 ноября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Первым рейсом из Киева в Херсон поедут 200 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти анонсировали движение поездов из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат от созданного Украиной Херсонского областного совета Сергей Хлань. «Первый рейс [из Киева в Херсон] уже сегодня в 22.14», — написал Хлань в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Депутат отметил, что первым рейсом из Киева в Херсон в вагонах, расписанных украинскими художниками, поедут около 200 пассажиров. А поезда «будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным». Российские войска ранее были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Такое его решение было обусловлено угрозой для жизни мирного населения и российских солдат. После отвода из города российских войск, санкционированного главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в Херсон вошли военная администрация Киева и СБУ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, «несмотря на все действия украинских властей в регионе, Херсон — это территория России».

Украинские власти анонсировали движение поездов из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат от созданного Украиной Херсонского областного совета Сергей Хлань. «Первый рейс [из Киева в Херсон] уже сегодня в 22.14», — написал Хлань в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Депутат отметил, что первым рейсом из Киева в Херсон в вагонах, расписанных украинскими художниками, поедут около 200 пассажиров. А поезда «будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным». Российские войска ранее были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Такое его решение было обусловлено угрозой для жизни мирного населения и российских солдат. После отвода из города российских войск, санкционированного главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в Херсон вошли военная администрация Киева и СБУ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, «несмотря на все действия украинских властей в регионе, Херсон — это территория России».