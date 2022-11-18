На Украине запустили поезда из Киева в Херсон

Украинские власти анонсировали движение поездов из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат от созданного Украиной Херсонского областного совета Сергей Хлань.
«Первый рейс [из Киева в Херсон] уже сегодня в 22.14», — написал Хлань в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Депутат отметил, что первым рейсом из Киева в Херсон в вагонах, расписанных украинскими художниками, поедут около 200 пассажиров. А поезда «будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным».
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Украинские власти анонсировали движение поездов из Киева в Херсон. Об этом сообщил депутат от созданного Украиной Херсонского областного совета Сергей Хлань. «Первый рейс [из Киева в Херсон] уже сегодня в 22.14», — написал Хлань в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Депутат отметил, что первым рейсом из Киева в Херсон в вагонах, расписанных украинскими художниками, поедут около 200 пассажиров. А поезда «будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным». Российские войска ранее были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Такое его решение было обусловлено угрозой для жизни мирного населения и российских солдат. После отвода из города российских войск, санкционированного главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в Херсон вошли военная администрация Киева и СБУ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, «несмотря на все действия украинских властей в регионе, Херсон — это территория России».