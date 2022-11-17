Дед Мороз поздравит детей курганских мобилизованных с Новым годом

18 ноября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Дед Мороз поздравит детей курганских мобилизованных с Новым годом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дети курганских мобилизованных получат поздравления и приглашения на новогоднее представление от Деда Мороза. Об этом сообщает правительство Курганской области в своей группе в социальной сети «Вконтакте»



«В Курганской области в новогодние праздники во дворах семей мобилизованных пройдут концерты, также дети мобилизованных получат индивидуальные поздравления от Деда Мороза и бесплатные билеты на представления», — указано в сообщении. Представители правительства сообщают, что в Кургане уже начались новогодние мероприятия. В муниципальных округах области проводят акцию «Письмо Деду Морозу». Главные новогодние мероприятия начнутся с 12 декабря, когда пройдет автомобильный флешмоб из 17 окружных Дедов Морозов, которые проедут проедут по улицам города, после чего выступят на центральной площади Кургана имени Ленина.



Ранее URA.RU писало, что мэр города Кургана Елена Ситникова пообещала поздравить детей мобилизованных с Новым годом. Дети мобилизованных курганцев смогут бесплатно посетить новогоднее представление или сказку.

Дети курганских мобилизованных получат поздравления и приглашения на новогоднее представление от Деда Мороза. Об этом сообщает правительство Курганской области в своей группе в социальной сети «Вконтакте» «В Курганской области в новогодние праздники во дворах семей мобилизованных пройдут концерты, также дети мобилизованных получат индивидуальные поздравления от Деда Мороза и бесплатные билеты на представления», — указано в сообщении. Представители правительства сообщают, что в Кургане уже начались новогодние мероприятия. В муниципальных округах области проводят акцию «Письмо Деду Морозу». Главные новогодние мероприятия начнутся с 12 декабря, когда пройдет автомобильный флешмоб из 17 окружных Дедов Морозов, которые проедут проедут по улицам города, после чего выступят на центральной площади Кургана имени Ленина. Ранее URA.RU писало, что мэр города Кургана Елена Ситникова пообещала поздравить детей мобилизованных с Новым годом. Дети мобилизованных курганцев смогут бесплатно посетить новогоднее представление или сказку.