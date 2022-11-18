Каждый третий пермяк поддержал внедрение «трудовой мобилизации» студентов

19 ноября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Аналитики SuperJob узнали, как относятся к «трудовой мобилизации» студентов жители Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Прикамья высказались о возможности привлечения студентов для замещения должностей работников компаний, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Мнения опрошенных разделились, рассказали в компании SuperJob, проводившей исследование. «Мнение пермяков в оценке инициативы „мобилизации студентов“ разделилось. Каждый третий экономически активный пермяк высказался за „трудовую мобилизацию“ студентов», — указано в документе исследования. Треть родителей студентов высших и средних специальных учебных заведений поддержали инициативу — 33% опрошенных. При этом отцы чаще матерей голосовали «за». Еще 38% респондентов высказались против. А среди студентов большинство затруднилось дать какую-либо оценку (36% опрошенных). Остальные голоса разделились поровну в поддержку «трудовой мобилизации» и против этой инициативы — по 32%. По данным «Известий», руководство шести регионов РФ допустило возможность внедрения на территории «трудовой мобилизации» студентов. Среди них Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Челябинская области и Чукотский автономный округ. URA.RU писало ранее, что Пермский край выполнил поставленную задачу по количеству мобилизованных жителей. Из Перми были отправлены несколько эшелонов мобилизованных бойцов, которым пришлось оставить свои рабочие места. Также корреспонденты агентства сообщали, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Из рядов вооруженных сил России начали увольнять студентов по указу президента РФ Владимира Путина.

Жители Прикамья высказались о возможности привлечения студентов для замещения должностей работников компаний, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Мнения опрошенных разделились, рассказали в компании SuperJob, проводившей исследование. «Мнение пермяков в оценке инициативы „мобилизации студентов“ разделилось. Каждый третий экономически активный пермяк высказался за „трудовую мобилизацию“ студентов», — указано в документе исследования. Треть родителей студентов высших и средних специальных учебных заведений поддержали инициативу — 33% опрошенных. При этом отцы чаще матерей голосовали «за». Еще 38% респондентов высказались против. А среди студентов большинство затруднилось дать какую-либо оценку (36% опрошенных). Остальные голоса разделились поровну в поддержку «трудовой мобилизации» и против этой инициативы — по 32%. По данным «Известий», руководство шести регионов РФ допустило возможность внедрения на территории «трудовой мобилизации» студентов. Среди них Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Челябинская области и Чукотский автономный округ. URA.RU писало ранее, что Пермский край выполнил поставленную задачу по количеству мобилизованных жителей. Из Перми были отправлены несколько эшелонов мобилизованных бойцов, которым пришлось оставить свои рабочие места. Также корреспонденты агентства сообщали, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Из рядов вооруженных сил России начали увольнять студентов по указу президента РФ Владимира Путина.