Губернатор Махонин отчитался об отправке пермяков в учебный центр. Фото

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Перед отправкой пермякам выдали спальники, обувь, продукты, коврики и аптечки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об очередной отправке мобилизованных из Пермского края в учебный центр. Пермские резервисты выехали эшелоном в Елань, сообщает глава в своем telegram-канале.

«Мобилизованные земляки продолжают направляться в учебные центры. Сегодня эшелон выехал в Елань», — пишет губернатор в Telegram.

Перед отправкой пермякам выдали обувь, спальники, продукты, аптечки и коврики. Теперь такие наборы выдаются всем, кто отправляется на боевое слаживание. Формой и всем необходимым бойцов обеспечат уже в учебном центре. Всего уехало в Елань 128 пермяков.

Ранее стало известно, что несколько десятков мобилизованных пермяков вернулись домой по решению врачей. О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. В планах у Минобороны призвать 300 тысяч резервистов.

Мобилизованным перед отправкой выдали все необходимое
Отправка мобилизованных из Пермского края

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об очередной отправке мобилизованных из Пермского края в учебный центр. Пермские резервисты выехали эшелоном в Елань, сообщает глава в своем telegram-канале. «Мобилизованные земляки продолжают направляться в учебные центры. Сегодня эшелон выехал в Елань», — пишет губернатор в Telegram. Перед отправкой пермякам выдали обувь, спальники, продукты, аптечки и коврики. Теперь такие наборы выдаются всем, кто отправляется на боевое слаживание. Формой и всем необходимым бойцов обеспечат уже в учебном центре. Всего уехало в Елань 128 пермяков. Ранее стало известно, что несколько десятков мобилизованных пермяков вернулись домой по решению врачей. О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. В планах у Минобороны призвать 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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