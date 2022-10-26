Перед отправкой пермякам выдали спальники, обувь, продукты, коврики и аптечки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об очередной отправке мобилизованных из Пермского края в учебный центр. Пермские резервисты выехали эшелоном в Елань, сообщает глава в своем telegram-канале.

«Мобилизованные земляки продолжают направляться в учебные центры. Сегодня эшелон выехал в Елань», — пишет губернатор в Telegram.

Перед отправкой пермякам выдали обувь, спальники, продукты, аптечки и коврики. Теперь такие наборы выдаются всем, кто отправляется на боевое слаживание. Формой и всем необходимым бойцов обеспечат уже в учебном центре. Всего уехало в Елань 128 пермяков.

Ранее стало известно, что несколько десятков мобилизованных пермяков вернулись домой по решению врачей. О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. В планах у Минобороны призвать 300 тысяч резервистов.

Мобилизованным перед отправкой выдали все необходимое Дмитрий Махонин в Telegram