В селе на Сахалине, где взорвался газ, в тот же день загорелся другой дом

Экстренные службы эвакуируют жителей многоквартирного дома
В поселке Тымовское (Сахалинская область) загорелся многоквартирный дом. Это второе чрезвычайное происшествие за день в населенном пункте. Об этом сообщает РИА Новости.
«[В сахалинском поселке Тымовское] загорелся многоквартирный дом. Идет эвакуация», — пишет агентство в своем telegram-канале.
Ранее днем в Тымовском из-за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате ЧП погибли восемь человек. Власти региона сообщили, что все пострадавшие получат новое жилье.
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