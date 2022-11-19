В селе на Сахалине, где взорвался газ, в тот же день загорелся другой дом

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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Экстренные службы эвакуируют жителей многоквартирного дома Фото:

В поселке Тымовское (Сахалинская область) загорелся многоквартирный дом. Это второе чрезвычайное происшествие за день в населенном пункте. Об этом сообщает РИА Новости.

«[В сахалинском поселке Тымовское] загорелся многоквартирный дом. Идет эвакуация», — пишет агентство в своем telegram-канале.

Ранее днем в Тымовском из-за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате ЧП погибли восемь человек. Власти региона сообщили, что все пострадавшие получат новое жилье.

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В поселке Тымовское (Сахалинская область) загорелся многоквартирный дом. Это второе чрезвычайное происшествие за день в населенном пункте. Об этом сообщает РИА Новости. «[В сахалинском поселке Тымовское] загорелся многоквартирный дом. Идет эвакуация», — пишет агентство в своем telegram-канале. Ранее днем в Тымовском из-за взрыва газа обрушилась пятиэтажка. В результате ЧП погибли восемь человек. Власти региона сообщили, что все пострадавшие получат новое жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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