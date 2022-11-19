На месте взрыва дома работает МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

Количество погибших при взрыве дома в поселке Тымовский на Сахалине возросло до восьми. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Работаю на месте прибытия в Тымовском, провожу оперативный штаб. По предварительным данным, число погибших увеличилось до восьми человек», — написал Лимаренко в своем telegram-канале.

На Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Следственный комитет РФ завел два уголовных дела.

Обновлено в 12:21:

Количество жертв увеличилось, девятым погибшим стал ребенок, сообщил губернатор Сахалина. Всего погибли четверо детей. Под завалами остаются еще два человека.