Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до восьми. Видео

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, спасение, мягкая игрушка, руины
На месте взрыва дома работает МЧС Фото:

Количество погибших при взрыве дома в поселке Тымовский на Сахалине возросло до восьми. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Работаю на месте прибытия в Тымовском, провожу оперативный штаб. По предварительным данным, число погибших увеличилось до восьми человек», — написал Лимаренко в своем telegram-канале.

На Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Следственный комитет РФ завел два уголовных дела.

Обновлено в 12:21:

Количество жертв увеличилось, девятым погибшим стал ребенок, сообщил губернатор Сахалина. Всего погибли четверо детей. Под завалами остаются еще два человека.

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Количество погибших при взрыве дома в поселке Тымовский на Сахалине возросло до восьми. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Работаю на месте прибытия в Тымовском, провожу оперативный штаб. По предварительным данным, число погибших увеличилось до восьми человек», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. На Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Следственный комитет РФ завел два уголовных дела. Обновлено в 12:21: Количество жертв увеличилось, девятым погибшим стал ребенок, сообщил губернатор Сахалина. Всего погибли четверо детей. Под завалами остаются еще два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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