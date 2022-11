В США раскрыли тактику Украины на спецоперации зимой

18 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Украина начала адаптировать свой подход по мере ухудшения погоды, сообщает американская газета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активность украинской армии замедлится на Востоке с приходом холодов. Наступления ВСУ будут более сложными и более затратными по времени. Об этом сообщает газета The New York Times. «Дальнейшие наступления Украины будут более сложными. Они займут больше времени. Они потребуют больше боеприпасов. Потенциально они будут более дорогостоящими», — цитирует слова директора исследовательской программы по России в исследовательской группе CNA Майкла Кофмана газета. Из-за наступления зимы ожидается снижение боевой активности на фронте. Так, например, The New York Times ранее сообщала, что зимой Украина может развернуть скрытую кампанию, «призванную показать, что страна может нанести удар даже по территории России». Месяц назад НАТО стала ускорять поставки оружия Киеву перед наступлением зимы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.

Активность украинской армии замедлится на Востоке с приходом холодов. Наступления ВСУ будут более сложными и более затратными по времени. Об этом сообщает газета The New York Times. «Дальнейшие наступления Украины будут более сложными. Они займут больше времени. Они потребуют больше боеприпасов. Потенциально они будут более дорогостоящими», — цитирует слова директора исследовательской программы по России в исследовательской группе CNA Майкла Кофмана газета. Из-за наступления зимы ожидается снижение боевой активности на фронте. Так, например, The New York Times ранее сообщала, что зимой Украина может развернуть скрытую кампанию, «призванную показать, что страна может нанести удар даже по территории России». Месяц назад НАТО стала ускорять поставки оружия Киеву перед наступлением зимы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.