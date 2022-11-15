Грибное производство продают за 800 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми продают бизнес по выращиванию и продаже шампиньонов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Продам готовый бизнес по выращиванию различных культур. В настоящее время выращивали шампиньоны. Имеется штат сотрудников, технолог, каналы закупа и сбыта продукции. Также возможно расширение объема производства. Новому владельцу переходят в собственность две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции», — написано в объявлении.

По словам владельца, ежемесячная чистая прибыль от продажи шампиньонов — 250 тысяч рублей. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей.

Ранее в Перми продавали грибное производство за 200 тысяч рублей. Владелец продает по причине того, что хочет сменить деятельность на другую.