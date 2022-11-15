15 ноября 2022

В Перми продают бизнес по выращиванию шампиньонов. Скрин

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Михаил Мишустин во время посещения выставки
Грибное производство продают за 800 тысяч рублей Фото:

В Перми продают бизнес по выращиванию и продаже шампиньонов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Продам готовый бизнес по выращиванию различных культур. В настоящее время выращивали шампиньоны. Имеется штат сотрудников, технолог, каналы закупа и сбыта продукции. Также возможно расширение объема производства. Новому владельцу переходят в собственность две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции», — написано в объявлении.

По словам владельца, ежемесячная чистая прибыль от продажи шампиньонов — 250 тысяч рублей. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей.

Ранее в Перми продавали грибное производство за 200 тысяч рублей. Владелец продает по причине того, что хочет сменить деятельность на другую.

Вместе с производством продается все оборудование

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В Перми продают бизнес по выращиванию и продаже шампиньонов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Продам готовый бизнес по выращиванию различных культур. В настоящее время выращивали шампиньоны. Имеется штат сотрудников, технолог, каналы закупа и сбыта продукции. Также возможно расширение объема производства. Новому владельцу переходят в собственность две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции», — написано в объявлении. По словам владельца, ежемесячная чистая прибыль от продажи шампиньонов — 250 тысяч рублей. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей. Ранее в Перми продавали грибное производство за 200 тысяч рублей. Владелец продает по причине того, что хочет сменить деятельность на другую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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