В Перми продают бизнес по выращиванию и продаже шампиньонов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.
«Продам готовый бизнес по выращиванию различных культур. В настоящее время выращивали шампиньоны. Имеется штат сотрудников, технолог, каналы закупа и сбыта продукции. Также возможно расширение объема производства. Новому владельцу переходят в собственность две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции», — написано в объявлении.
По словам владельца, ежемесячная чистая прибыль от продажи шампиньонов — 250 тысяч рублей. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей.
Ранее в Перми продавали грибное производство за 200 тысяч рублей. Владелец продает по причине того, что хочет сменить деятельность на другую.
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