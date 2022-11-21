Путин дал добровольцам-участникам СВО статус ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции получат статус ветеранов боевых действий», — сообщается в тексте документа. Добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений, признают инвалидами боевых действий.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции получат статус ветеранов боевых действий», — сообщается в тексте документа. Добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений, признают инвалидами боевых действий. Ранее этот законопроект приняла Госдума, авторами инициативы стали депутаты Госдумы и сенаторы, передает РАПСИ. Всех участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они добровольцы стали главной силой России в ходе СВО. Россияне могут записаться в ряды добровольцев на портале «Госуслуг». Власти РФ сообщили в октябре, что благодаря этому более 70 тысяч добровольцев записались на фронт.