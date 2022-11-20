В ЯНАО вырос спрос на покупку недвижимости с помощью ипотеки

Уровень одобрения ипотеки около 80% от общего количества заявок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С октября в ЯНАО увеличился спрос на приобретение недвижимости в ипотеку. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«После эмоциональной просадки в сентябре, когда около 15-20% потенциальных покупателей ставили сделки на паузу, с октября мы отмечаем интенсивный рост спроса на приобретение недвижимости, в том числе с привлечением заемных средств. Мало того, в октябре мы отмечали рекордный спрос на ипотеку, который был выше среднемесячных значений этого года», — рассказал Кочетков.

Он также отметил, что многие покупатели бояться, что в начале года ставки по ипотечным кредитам могут вырасти. Поэтому стараются приобрести понравившуюся им недвижимость до конца года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде после объявления о частичной мобилизации количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 9%. Цены на недвижимость были крайне нестабильны.