20 ноября 2022
19 ноября 2022

В ЯНАО вырос спрос на покупку недвижимости с помощью ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень одобрения ипотеки около 80% от общего количества заявок Фото:

С октября в ЯНАО увеличился спрос на приобретение недвижимости в ипотеку. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«После эмоциональной просадки в сентябре, когда около 15-20% потенциальных покупателей ставили сделки на паузу, с октября мы отмечаем интенсивный рост спроса на приобретение недвижимости, в том числе с привлечением заемных средств. Мало того, в октябре мы отмечали рекордный спрос на ипотеку, который был выше среднемесячных значений этого года», — рассказал Кочетков.

Он также отметил, что многие покупатели бояться, что в начале года ставки по ипотечным кредитам могут вырасти. Поэтому стараются приобрести понравившуюся им недвижимость до конца года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде после объявления о частичной мобилизации количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 9%. Цены на недвижимость были крайне нестабильны.

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С октября в ЯНАО увеличился спрос на приобретение недвижимости в ипотеку. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. «После эмоциональной просадки в сентябре, когда около 15-20% потенциальных покупателей ставили сделки на паузу, с октября мы отмечаем интенсивный рост спроса на приобретение недвижимости, в том числе с привлечением заемных средств. Мало того, в октябре мы отмечали рекордный спрос на ипотеку, который был выше среднемесячных значений этого года», — рассказал Кочетков. Он также отметил, что многие покупатели бояться, что в начале года ставки по ипотечным кредитам могут вырасти. Поэтому стараются приобрести понравившуюся им недвижимость до конца года. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде после объявления о частичной мобилизации количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 9%. Цены на недвижимость были крайне нестабильны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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