В Салехарде после объявления мобилизации стали чаще продавать жилье

Цены на недвижимость в Салехарде снизились на 3%, а число предложений выросло на 9% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде ЯНАО во время частичной мобилизации увеличилось количество выставленных на продажу квартир, при этом цена снизилась на 3%. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«В Новом Уренгое за сентябрь количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 2,2%, в Салехарде на 9%», — отметил Иванов, на вопрос об изменении цен на недвижимость в Салехарде во время мобилизации. При этом в Ноябрьске ситуация иная — там объем предложения в сентябре сократился на 4%.

Крайне нестабильны в сентябре были и цены на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новом Уренгое выросла на 0,8%, а в Салехарде и Ноябрьске напротив — снизилась на 3 и 2% соответственно.

По прогнозам аналитика Александра Иванова, явление носит временный характер и после стабилизации ситуации, цены начнут отыгрывать свои позиции. Сейчас собственникам приходится быть более лояльными к торгу и снижению цены.

Ранее URA.RU рассказывало, что на рынке жилой недвижимости во время частичной мобилизации в ЯНАО, часть собственников делала скидки на вторичное жилье, другая часть взяла паузу в продаже. А также о росте цен на аренду квартир.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.