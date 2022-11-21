В Росэнергоатоме призвали Запад надавить на Киев ради безопасности Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад должен повлиять на Украину для прекращения обстрелов Запорожской АЭС. Об этом сказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Обстрелы прекратятся только под гарантией серьезных государств, являющихся центрами принятия решений на Украине. Под их гарантией если будет подписан документ о прекращении всех артиллерийских активностей в этом квадрате, только тогда Украина будет понимать последствия нарушения обязательств», — сообщил Карчаа в эфире «России 24».

ВСУ 20 ноября обстреляли ЗАЭС, которую контролируют российские военные. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить огонь. Обстрелы могут привести аварии на станции, сообщает Nation News. Инспекторы агентства собираются проверить АЭС после атаки.

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Запад должен повлиять на Украину для прекращения обстрелов Запорожской АЭС. Об этом сказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Обстрелы прекратятся только под гарантией серьезных государств, являющихся центрами принятия решений на Украине. Под их гарантией если будет подписан документ о прекращении всех артиллерийских активностей в этом квадрате, только тогда Украина будет понимать последствия нарушения обязательств», — сообщил Карчаа в эфире «России 24». ВСУ 20 ноября обстреляли ЗАЭС, которую контролируют российские военные. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить огонь. Обстрелы могут привести аварии на станции, сообщает Nation News. Инспекторы агентства собираются проверить АЭС после атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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