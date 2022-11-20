Советник главы «Росэнергоатома»: инспекторы МАГАТЭ проверят Запорожскую АЭС изнутри

21 ноября 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

В «Росэнергоатоме» заявили, что инспекторам МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Инспекторы МАГАТЭ рассчитывают посетить ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Доступ будет, но строго в рамках мандата. […] МАГАТЭ — организация, которая занимается ядерной безопасностью. На соответствующие объекты мы им, конечно, доступ предоставим. Но если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», — объяснил он, передает ТАСС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси рассказал, что его инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация. В интервью BFM он отметил, что ситуация на станции ухудшилась. «Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены», — отметил он. Гросси также сообщил о планах приехать в Россию и на Украину в целях обеспечения безопасности на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сейчас перед ним стоит задача создать зону безопасности вокруг станции. Ранее стало известно, что ВСУ открыли массированный артиллерийский обстрел по ЗАЭС. Ренат Карчаа доложил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ).

Инспекторы МАГАТЭ рассчитывают посетить ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Доступ будет, но строго в рамках мандата. […] МАГАТЭ — организация, которая занимается ядерной безопасностью. На соответствующие объекты мы им, конечно, доступ предоставим. Но если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», — объяснил он, передает ТАСС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси рассказал, что его инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация. В интервью BFM он отметил, что ситуация на станции ухудшилась. «Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены», — отметил он. Гросси также сообщил о планах приехать в Россию и на Украину в целях обеспечения безопасности на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сейчас перед ним стоит задача создать зону безопасности вокруг станции. Ранее стало известно, что ВСУ открыли массированный артиллерийский обстрел по ЗАЭС. Ренат Карчаа доложил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ).