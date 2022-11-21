RT: бригада ВСУ, расстрелявшая солдат РФ, тесно сотрудничает с НАТО

22 ноября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Морпехи США «промывали мозги» боевикам 80-й бригады ВСУ, расстрелявшим солдат РФ Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригада украинских бойцов, которая расстреляла военнопленных бойцов из России, имеет базу во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова бывшего солдата ВСУ, который перешел на сторону РФ. «Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — говорится в сообщении издания. Он уточнил, что формирование было взято «под опеку» войсками США, которые занимались обучением боевиков и «политическим промыванием их мозгов» Бывший солдат ВСУ рассказал, что раньше сам служил в данной бригаде, однако решил перейти на российскую сторону после казни его отца украинскими военными. Он добавил, что ненавидеть русских морские пехотинцы из США учили бойцов этой бригады еще задолго до начала спецоперации. Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором представители ВСУ расстреляли не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР. Следственный комитет после появления видео возбудил уголовное дело в отношении представителей вооруженных формирований Украины. А зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вражеских солдат «украинскими ублюдками» и заявил, что единственной мерой наказания для них может быть только смертная казнь. Офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил, что к расстрелу российских военнопленных причастны боевики 80-й бригады ВСУ. Он заверил, что теперь это формирование станет целью №1 для российских военных.

Бригада украинских бойцов, которая расстреляла военнопленных бойцов из России, имеет базу во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова бывшего солдата ВСУ, который перешел на сторону РФ. «Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — говорится в сообщении издания. Он уточнил, что формирование было взято «под опеку» войсками США, которые занимались обучением боевиков и «политическим промыванием их мозгов» Бывший солдат ВСУ рассказал, что раньше сам служил в данной бригаде, однако решил перейти на российскую сторону после казни его отца украинскими военными. Он добавил, что ненавидеть русских морские пехотинцы из США учили бойцов этой бригады еще задолго до начала спецоперации. Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором представители ВСУ расстреляли не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР. Следственный комитет после появления видео возбудил уголовное дело в отношении представителей вооруженных формирований Украины. А зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вражеских солдат «украинскими ублюдками» и заявил, что единственной мерой наказания для них может быть только смертная казнь. Офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил, что к расстрелу российских военнопленных причастны боевики 80-й бригады ВСУ. Он заверил, что теперь это формирование станет целью №1 для российских военных.