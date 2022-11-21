Великобритания поставила Украине усовершенствованные ракеты Brimstone второго поколения

22 ноября 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Ракеты Brimstone второго поколения должны уменьшить число жертв среди мирного населения Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские военно-воздушные силы доставили Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone второго поколения, которая во многом превосходит предыдущую версию. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. Сообщается, что Великобритания поставила Украине ракеты Brimstone второго поколения, каждая из которых стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов. Они оснащены системой лазерного наведения и вдвое превосходят ракеты первого поколения по дальности действия. Отмечается, что преимущества этих снарядов должны сократить потенциальный побочный ущерб среди мирного населения. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи Киеву после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее сообщалось, что США передали Украине два ЗРК NASAMS. Офицер запаса ВСУ Роман Свитан назвал самое опасное для Украины оружие России. В Офисе президента Украины попросили Запад поставить сотни танков, бронемашин и баллистических ракет, передает RT.

Британские военно-воздушные силы доставили Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone второго поколения, которая во многом превосходит предыдущую версию. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. Сообщается, что Великобритания поставила Украине ракеты Brimstone второго поколения, каждая из которых стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов. Они оснащены системой лазерного наведения и вдвое превосходят ракеты первого поколения по дальности действия. Отмечается, что преимущества этих снарядов должны сократить потенциальный побочный ущерб среди мирного населения. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи Киеву после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее сообщалось, что США передали Украине два ЗРК NASAMS. Офицер запаса ВСУ Роман Свитан назвал самое опасное для Украины оружие России. В Офисе президента Украины попросили Запад поставить сотни танков, бронемашин и баллистических ракет, передает RT.