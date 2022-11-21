В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания животных

22 ноября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

В Армизонском районе ввели карантин по лептоспирозу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Армизонского района (Тюменская область) зафиксирован очаг заболеваемости лептоспироза животных. Об этом сообщает официальный паблик Управления ветеринарии региона. В связи с этим там введен карантин. «Управление ветеринарии информирует. В связи с выявлением, при проведении лабораторных исследований в ГАУ ТО „Тюменская областная ветеринарная лаборатория“ возбудителей лептоспироза, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Армизонском районе», — указано в публикации Управления ветеринарии Тюменской области. Там добавили, что лептоспироз является инфекционной болезнью животных и птиц. Вирус может вызвать у них лихорадку, некрозы, рождение нежизнеспособного потомства и т. д. Мероприятия по ликвидации заболевания в Аромашевском районе продолжаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Юргинском районе Тюменской области введен карантин по туберкулезу птиц. Заболевание также считается смертельно опасным для животных.

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Армизонского района (Тюменская область) зафиксирован очаг заболеваемости лептоспироза животных. Об этом сообщает официальный паблик Управления ветеринарии региона. В связи с этим там введен карантин. «Управление ветеринарии информирует. В связи с выявлением, при проведении лабораторных исследований в ГАУ ТО „Тюменская областная ветеринарная лаборатория“ возбудителей лептоспироза, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Армизонском районе», — указано в публикации Управления ветеринарии Тюменской области. Там добавили, что лептоспироз является инфекционной болезнью животных и птиц. Вирус может вызвать у них лихорадку, некрозы, рождение нежизнеспособного потомства и т. д. Мероприятия по ликвидации заболевания в Аромашевском районе продолжаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Юргинском районе Тюменской области введен карантин по туберкулезу птиц. Заболевание также считается смертельно опасным для животных.