В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания животных

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Армизонского района (Тюменская область) зафиксирован очаг заболеваемости лептоспироза животных. Об этом сообщает официальный паблик Управления ветеринарии региона. В связи с этим там введен карантин.
«Управление ветеринарии информирует. В связи с выявлением, при проведении лабораторных исследований в ГАУ ТО „Тюменская областная ветеринарная лаборатория“ возбудителей лептоспироза, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Армизонском районе», — указано в публикации Управления ветеринарии Тюменской области.
Там добавили, что лептоспироз является инфекционной болезнью животных и птиц. Вирус может вызвать у них лихорадку, некрозы, рождение нежизнеспособного потомства и т. д. Мероприятия по ликвидации заболевания в Аромашевском районе продолжаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в Юргинском районе Тюменской области введен карантин по туберкулезу птиц. Заболевание также считается смертельно опасным для животных.
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