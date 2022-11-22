В Кургане подешевели многокомнатные квартиры

23 ноября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Квадратный метр в многокомнатной квартире стоит дешевле, чем в трехкомнатной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане стоимость многокомнатных квартир на вторичном рынке за месяц снизилась более чем на 2%. Об этом сообщили участники местного рынка недвижимости. «Удельная цена предложения за октябрь 2022 в среднем составляла 57 388 руб./кв. м. В сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 365 рублей за один кв. м. (0,64%). Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 49 109 руб., став меньше на 1 109 руб. (-2,21%)», — указано на сайте компании «Этажи». По данным агентства «БК Недвижимость», средняя цена квадратного метра вторичной квартиры в Кургане составила 36,2 тыс. рублей. На сайте этой компании не указаны цены на многокомнатные квартиры. При этом, сравнивая цены на трехкомнатные квартиры, опираясь на данные этих компаний, можно увидеть заметную разницу. На сайте «Этажей» указано, что в октябре удельная стоимость квадратного метра трехкомнатной квартиры составила 53 234 рубля, а на сайте «БК Недвижимость» средняя цена составила 30,1 тыс. рублей. Ранее стало известно, что за месяц в Кургане практически не изменилась средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья. До этого на рынке наблюдалось снижение цен.

В Кургане стоимость многокомнатных квартир на вторичном рынке за месяц снизилась более чем на 2%. Об этом сообщили участники местного рынка недвижимости. «Удельная цена предложения за октябрь 2022 в среднем составляла 57 388 руб./кв. м. В сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 365 рублей за один кв. м. (0,64%). Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 49 109 руб., став меньше на 1 109 руб. (-2,21%)», — указано на сайте компании «Этажи». По данным агентства «БК Недвижимость», средняя цена квадратного метра вторичной квартиры в Кургане составила 36,2 тыс. рублей. На сайте этой компании не указаны цены на многокомнатные квартиры. При этом, сравнивая цены на трехкомнатные квартиры, опираясь на данные этих компаний, можно увидеть заметную разницу. На сайте «Этажей» указано, что в октябре удельная стоимость квадратного метра трехкомнатной квартиры составила 53 234 рубля, а на сайте «БК Недвижимость» средняя цена составила 30,1 тыс. рублей. Ранее стало известно, что за месяц в Кургане практически не изменилась средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья. До этого на рынке наблюдалось снижение цен.