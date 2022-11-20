В Кургане заморозились цены на квартиры

Аналитики сравнили октябрьские и сентябрьские цены на квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на квартиры на вторичном рынке в Кургане в октябре практически не изменились по сравнению с той стоимостью, что была в сентябре. Данная информация размещена на сайте агентства «БК Недвижимость».

«На вторичном рынке жилья города Кургана во всех анализируемых нами сегментах цены продемонстрировали слабозаметную колебательную динамику. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи курганских квартир в октябре текущего года по сравнению с сентябрем 2022 года не изменилась и составляет 36,2 тыс. руб./кв. м», — указано в сообщении.

В компании отметили, что стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась. Цена квадратного метра в трехкомнатных квартирах снизилась на 0,3%. Также, по данным аналитиков организации, в октябре остановилось изменение стоимости квартир улучшенной планировки.

Представители компании «Этажи» также не заметили значительного изменения стоимости квартир. По данным, размещенным на их сайте, средняя удельная цена предложения квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе в октябре увеличилась на 0,64% по сравнению с сентябрем.

Ранее стало известно, что в Кургане за девять месяцев на 13,8% снизилась стоимость квартир в домах хрущевской и сталинской постройки. В сентябре местные риелторы сообщали, что ожидают резкое снижение продаж квартир.