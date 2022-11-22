В Курганской области задержали «черных лесорубов», которые пытались скрыться от оперативников и протаранили трактором машину сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте МВД-медиа.
«Злоумышленники спилили 11 сосен, погрузили бревна в прицеп трактора и направились с криминальным грузом в село Падеринское Кетовского района. При въезде в населенный пункт груженный лесом транспорт „черных лесорубов“ был заблокирован оперативниками. Один из подозреваемых, протаранив служебный автомобиль трактором, попытался скрыться, но был задержан, как и его сообщник», — говорится в сообщении. Задержание проходило при содействии отряда спецназначения «Гром».
Незаконно заготовленная древесина и два трактора были изъяты. Общий ущерб, причиненный лесному фонду РФ, составил порядка трех миллионов рублей. Кроме того, у одного из злоумышленников в ходе обыска по месту жительства был найден порох, предназначенный для изготовления патронов для огнестрельного оружия массой более полкилограмма. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Одному из них также инкриминируется незаконное хранение взрывчатых веществ. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.
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