В ЯНАО расширяется сеть пекарен

В Губкинском (ЯНАО) откроется предприятие по выпечке хлеба — «Настоящая пекарня». Об этом сообщается на новостном портале «Вектор».
«Настоящая пекарня» — начнет свою работу в Губкинском уже на этой неделе в 12-м микрорайоне. Пекарня открывается по франшизе», — сообщает издание.
Предприятие открывает губкинец Константин Макаров. Он планирует выпекать пироги на заказ, несколько видов хлеба, фитнес-булочки и пирожки с разными начинками и из разных видов теста.
Сеть «Настоящая пекарня» имеет в своем составе более 550 предприятий и работает в 200 городах. На Ямале сеть представлена в Ноябрьске.
Ранее URA.RU рассказало, что власти округа выделят пекарям субсидии, если те не будут повышать цены на хлебобулочные изделия. На эти цели планируется выделить 133 млн рублей из регионального бюджета.
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