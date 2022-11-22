В ЯНАО расширяется сеть пекарен

Предприниматель из Губкинского откроет производство по выпечке хлеба

23 ноября 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

В Губкинском откроется новое предприятие по выпечке хлеба «Настоящая пекарня» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) откроется предприятие по выпечке хлеба — «Настоящая пекарня». Об этом сообщается на новостном портале «Вектор». «Настоящая пекарня» — начнет свою работу в Губкинском уже на этой неделе в 12-м микрорайоне. Пекарня открывается по франшизе», — сообщает издание. Предприятие открывает губкинец Константин Макаров. Он планирует выпекать пироги на заказ, несколько видов хлеба, фитнес-булочки и пирожки с разными начинками и из разных видов теста. Сеть «Настоящая пекарня» имеет в своем составе более 550 предприятий и работает в 200 городах. На Ямале сеть представлена в Ноябрьске. Ранее URA.RU рассказало, что власти округа выделят пекарям субсидии, если те не будут повышать цены на хлебобулочные изделия. На эти цели планируется выделить 133 млн рублей из регионального бюджета.

В Губкинском (ЯНАО) откроется предприятие по выпечке хлеба — «Настоящая пекарня». Об этом сообщается на новостном портале «Вектор». «Настоящая пекарня» — начнет свою работу в Губкинском уже на этой неделе в 12-м микрорайоне. Пекарня открывается по франшизе», — сообщает издание. Предприятие открывает губкинец Константин Макаров. Он планирует выпекать пироги на заказ, несколько видов хлеба, фитнес-булочки и пирожки с разными начинками и из разных видов теста. Сеть «Настоящая пекарня» имеет в своем составе более 550 предприятий и работает в 200 городах. На Ямале сеть представлена в Ноябрьске. Ранее URA.RU рассказало, что власти округа выделят пекарям субсидии, если те не будут повышать цены на хлебобулочные изделия. На эти цели планируется выделить 133 млн рублей из регионального бюджета.