Власти ЯНАО поддержат хлебопекарни при условии неповышения цен на продукцию

В ЯНАО выделят 133 миллиона рублей предпринимателям, занимающимся производством хлеба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2023 году в ЯНАО выделят 133 миллиона рублей предпринимателям, занимающимся производством хлеба в сельской местности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Финансовая поддержка в размере 133 миллионов будет выделена регионального бюджета. Основным условием предоставления поддержки станет неповышение цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяце получения субсидии», — говорится в сообщении ведомства.

В этом случае ее получат 33 производителя хлеба, осуществляющих деятельность в 30 сельских населенных пунктах и 6 факториях. Субсидируемый объем хлеба составляет около 2,5 тыс. тонн хлеба. Это традиционная мера поддержки сельского населения, позволяющая сохранять розничные цены на хлеб на уровне средних розничных цен по автономному округу.

Также на Ямале осуществляется комплексное обновление производственных фондов, используемых для выпечки хлеба. В ближайшие три года запланировано приобретение модульных мини-пекарен для производства хлеба в населенных пунктах Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО назвали ключевое условие поддержки бизнесменов, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий. Правительство решило субсидировать хлебопекарные предприятия, которые согласились не повышать цены на продукцию.