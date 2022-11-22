TAC: Запад отвернется от Зеленского, если он станет самостоятельным

TAC: самостоятельность Зеленского в переговорах с РФ разгневает Запад

23 ноября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

По мнению Брэдли Девлина, США будут помогать Украине пока они не вступят в переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Запад после инцидента с падением украинской ракеты в Польше и, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, показал, что Киеву готовы простить все, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Так пишет обозреватель The American Conservative (ТАС) Брэдли Девлин. «В первые часы после инцидента, несмотря на различные неизвестные переменные, Зеленский сразу же стал просить больше помощи от Запада. В частности, требуя применения пятой статьи устава НАТО», — считает Брэдли Девлин. Он отмечает, что Зеленского не сдержал тот факт, что конфликт может перерасти в третью мировую либо ядерную войну. Обозреватель указывает, что упавшие ракеты были украинскими. При этом НАТО и Польша никак не прокомментировали то, что собираются пересмотреть неограниченную помощь Киеву. Автор материала, исходя из этого, считает, что Украина может потерять поддержку от Запада только в случае, если со стороны Украины начнутся попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Ранее сообщалось, что две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. В СМИ активно начала распространяться информация о том, что ракеты якобы были российскими. Результаты расследования инцидента доказали, что ракеты, упавшие в Польше, не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем. Агентство Associated Press уволило журналиста, который в своем материале обвинил Россию в ракетном ударе по территории Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад после инцидента с падением украинской ракеты в Польше и, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, показал, что Киеву готовы простить все, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Так пишет обозреватель The American Conservative (ТАС) Брэдли Девлин. «В первые часы после инцидента, несмотря на различные неизвестные переменные, Зеленский сразу же стал просить больше помощи от Запада. В частности, требуя применения пятой статьи устава НАТО», — считает Брэдли Девлин. Он отмечает, что Зеленского не сдержал тот факт, что конфликт может перерасти в третью мировую либо ядерную войну. Обозреватель указывает, что упавшие ракеты были украинскими. При этом НАТО и Польша никак не прокомментировали то, что собираются пересмотреть неограниченную помощь Киеву. Автор материала, исходя из этого, считает, что Украина может потерять поддержку от Запада только в случае, если со стороны Украины начнутся попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Ранее сообщалось, что две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. В СМИ активно начала распространяться информация о том, что ракеты якобы были российскими. Результаты расследования инцидента доказали, что ракеты, упавшие в Польше, не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем. Агентство Associated Press уволило журналиста, который в своем материале обвинил Россию в ракетном ударе по территории Польши.